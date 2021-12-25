Savaşan: BRT Dirilişin Sembolüdür!

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, Kıbrıs Türkü’nün 21 Aralık 1963’te maruz kaldığı silahlı saldırılar sonucu kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atılmasının ardından yürütülen mücadelede sesini yükseltmek için kurulduğuna dikkat çeken UBP Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan “Bayrak Radyosu bir yayın kuruluşu olmaktan çok bir direniş sembolüdür” ifadelerini kullandı.

BRTK halka moral vermek için kuruldu…

UBP Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında “o yıllarda halkımıza yönelik yürütülen çok yönlü operasyonlara karşı Kıbrıs Türk mücahidinin özgürlüğü, bayrağı, vatanı için direneceğini bildirmek, halka moral vermek için kurulan Bayrak Radyosu bugün çok geniş kitlelere güncel haber hizmeti veren bir devlet kuruluşu haline gelmiştir” dedi.

"Bayrak, Bayrak, Bayrak" sözü rastlantı değildir…

İlk anonsta kullanılan "Bayrak, Bayrak, Bayrak" sözünün rastlantısal olarak söylenmediğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, “bağımsızlığımızın simgesi devletimizin mihenk taşlarından biri haline gelen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) günümüzde yaptığı kamu yayıncılığı ile çok kıymetli bir değer ve mücadele aracı olduğu aşikardır. Bu duygu ve düşüncelerle BRTK'nın 58. kuruluş yıldönümünü kutlarken, kurumun kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen herkesi en samimi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.