  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Savaşan: BRT Dirilişin Sembolüdür

»
Savaşan: BRT Dirilişin Sembolüdür!
Savaşan: BRT Dirilişin Sembolüdür

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, Kıbrıs Türkü’nün 21 Aralık 1963’te maruz kaldığı silahlı saldırılar sonucu kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atılmasının ardından yürütülen mücadelede sesini yükseltmek için kurulduğuna dikkat çeken UBP Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan “Bayrak Radyosu bir yayın kuruluşu olmaktan çok bir direniş sembolüdür” ifadelerini kullandı.

BRTK halka moral vermek için kuruldu…

UBP Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında “o yıllarda halkımıza yönelik yürütülen çok yönlü operasyonlara karşı Kıbrıs Türk mücahidinin özgürlüğü, bayrağı, vatanı için direneceğini bildirmek, halka moral vermek için kurulan Bayrak Radyosu bugün çok geniş kitlelere güncel haber hizmeti veren bir devlet kuruluşu haline gelmiştir” dedi.

"Bayrak, Bayrak, Bayrak" sözü rastlantı değildir…

İlk anonsta kullanılan "Bayrak, Bayrak, Bayrak" sözünün rastlantısal olarak söylenmediğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, “bağımsızlığımızın simgesi devletimizin mihenk taşlarından biri haline gelen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) günümüzde yaptığı kamu yayıncılığı ile çok kıymetli bir değer ve mücadele aracı olduğu aşikardır. Bu duygu ve düşüncelerle BRTK'nın 58. kuruluş yıldönümünü kutlarken, kurumun kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen herkesi en samimi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP, İskele Halkının Umutlarını Yeşertti25 Aralık 2021 Cumartesi 14:47
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Erk: “Emeğin Ve Emekçinin Artık Bir Partisi Var"25 Aralık 2021 Cumartesi 14:20
  • Arıklı: BRT Kıbrıs Türkünün Sesidir25 Aralık 2021 Cumartesi 13:51
  • Ataoğlu: “1992 Ruhuyla, İktidara Emin Adımlarla Yürüyoruz”25 Aralık 2021 Cumartesi 12:34
  • TDP Girne Milletvekili Adayları Çatalköy Belediyesi'ni Ziyaret Etti25 Aralık 2021 Cumartesi 12:23
  • Adaylar Yarın Kesinleşecek, Pazartesi İlan Edilecek25 Aralık 2021 Cumartesi 12:01
  • Sandık Seçmen Listelerine Başvuru Ve İtirazlar Yarın Saat 18.30’da Sona Erecek24 Aralık 2021 Cuma 20:19
  • CTP, Mağusa’da Açık Pazarı Gezdi24 Aralık 2021 Cuma 18:58
  • Nazlı: Ülkemizdeki Kadınlar Sanıldığı Kadar Özgür Değildir24 Aralık 2021 Cuma 18:36
  • Özyiğit: Yargının Bağımsızlığı, Demokrasinin ve Özgürlüklerin Temelidir24 Aralık 2021 Cuma 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti