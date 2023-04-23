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Savaşan: Çocuklarımız her alanda atılacak ileri adımlara öncülük edecek

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın dünya çocukları arasında barış ve kardeşliği
Savaşan: Çocuklarımız her alanda atılacak ileri adımlara öncülük edecek

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz müstesna bir bayram” diyen Ahmet Savaşan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çalışkan ve düşünceli bireyler olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajına şöyle devam etti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103’üncü yılına ulaşmasının sevincini içtenlikle paylaştığımız bugün; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, gerek Türkiye’mizde gerekse de ülkemizde verilen milli mücadelenin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Türkiyemiz  ve ülkemiz ile bütün dünyada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım”.

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