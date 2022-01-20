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Savaşan: Daha Nitelikli Turist Ve Öğrenci, Daha Yüksek Gelir Demektir

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili adayı  Ahmet Savaşan, eğitim ve turizm sektörlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
Savaşan: Daha Nitelikli Turist Ve Öğrenci, Daha Yüksek Gelir Demektir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili adayı  Ahmet Savaşan, eğitim ve turizm sektörlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Savaşan katıldığı televizyon programında, ülkede salgın ve ekonominin birlikte yönetilmesi gerektiğini, “özellikle dar ve sabit gelirli aileler, küçük işletmeler ve yerli üreticiler adeta bitkisel hayata girmiş durumda” olduğunu savundu.

Bu sorunlara karşı pek çok adım atıldığını ancak bu adımların refah seviyesini artıracak adımlar olmadığını belirten Savaşan, şöyle dedi:

“Şimdi yapılması gerekenler ise bu güne kadar atılan adımları ileriye götürmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. Özetle, bir yandan sağlık kapasitesini güçlendirip organizasyonunun etkinliğini artırmak, diğer bir yandan ise turizm, yükseköğretim ve konuk sektörünün önce 2019 seviyesine, kısa süre sonra da daha üst seviyeye çıkması için çalışmak gerekiyor. Bunların yanında elbette akıllı tarım ve bilişim sektörlerini de ülke ekonomisine kazandırmak ve ayrıca başta gümrük uygulamaları olmak üzere tanınmamışlığın avantajlarından da yararlanmak için adım atmak gerekiyor. UBP olarak bizler bu adımların tümünü atacak kadrolara ve bilgi birikimine sahibiz ve bunları da yapmaya kararlıyız.”  

Bahse konu sektörlerin yeniden yapılandırılması gerektiğini de belirten Savaşan, “Daha nitelikli turist ve öğrenci, daha yüksek gelir demektir. Daha varlıklı yani nitelikli turist ve öğrenci ülke içi katma değerin ve dolayısıyla da refah seviyesinin artması sonucunu doğuracaktır” dedi.

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Ekonomik kurtuluş reçetesinin, tarım sektörünün modernize edilmesi, gıda sanayisinin canlandırılması ve bilişim alanının geliştirilmesinin de yer aldığını belirten Savaşan, “Bu UBP’nin halkımız için hazırladığı elle tutulur kurtuluş reçetesidir” dedi

Euro’ya geçme tartışmalarıyla ilgili olarak da Ahmet Savaşan, “Önce Euro’ya geçmekten” söz ettiler sonra bunu “gelirleri Euro’ya endekslemek” olarak düzeltmeye çalıştılar. Hangi gelirleri Euro’ya endeksleyeceklermiş? Elbette kamu görevlilerinin maaşlarından söz ediyorlar ve hayal satmaya çalışıyorlar. Kamu görevlilerinin maaşlarını Euro’ya endekslemek, her ay ödeyeceğiniz maaşı bilmemeniz demektir. İçinden geçmekte olduğumuz koşullarda bunun mümkün olmayacağını anlamış olmalılar ki son günlerde bu vaadi ileri sürmekten vazgeçtiler. Olmayacak bir şeydi; ikna edici olamadılar ve vazgeçtiler” dedi.

Savaşan, parti reçetesini hayata geçirmek için istikrara ve kesintisiz görev yapacak bir iktidara ihtiyaç olduğunu belirtti.

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