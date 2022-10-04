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Savaşan: Devletimizi güçlendirmek zorundayız

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ABD’nin, Rum Askerlerini eğitim programına dahil etmesi ve Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasına UBP içinden çok sayıda tepki geldi...
Savaşan: Devletimizi güçlendirmek zorundayız

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, ABD – Rum iş birliğine, özellikle federal çözümü savunan kesimlerinden daha çok tepki gelmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede son derece önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Savaşan, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ta herhangi bir çözüme hizmet etmediği gibi, tam tersine Kıbrıs’ta ve bölgede önemli bir gerginliğe sebep olduğunu söyledi.

Savaşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Rumların bütün uzlaşmaz tavırlarına rağmen federal çözüm isteyen arkadaşlardan, Papazların silah talimi gerçekleştirerek savaş hazırlığı yapmalarına karşı ciddi bir tepki göstermelerini beklerdik. Şimdi silah ambargosu kalkıyor. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki barışı ciddi şekilde tehdit edebilecek gelişmeler yaşanıyor. Ama içimizdeki bazı kesimler, Kıbrıs’ta sanki de federal çözüme hazır bir Rum tarafı var da, Cumhurbaşkanımız ve Türkiye iki devletli çözüm isteyerek bunu bozuyorlar diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu eleştiriler haksız ve gerçeklerden uzaktır. GKRY yarım asırdır federasyonla ilgili bütün seçenekleri tüketmiştir. Artık yeni bir dönem başlamıştır. Bunu görmek ve bu yeni fiili durum karşısında, daha etkin ve verimli bir siyaset mekanizması kurarak devletimizi güçlendirmek zorundayız. Sadece adı yeni değil, gerçekten yeni bir döneme girdik. Bunun gerekliliklerini hep birlikte yerine getirmeliyiz”

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