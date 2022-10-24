Savaşan: “DSÖ verilerine göre 2020 yılında meme kanseri ilk kez dünyada en çok görülen kanser türü oldu”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2020 yılında en sık görülen kanser türleri listesinde ilk sıranın değiştiğini, son 20 yıldır “en sık görülen” kanser türü olan akciğer kanserinin ikinci sıraya gerileyerek, ilk sıraya meme kanserinin yükseldiğini belirtti.

Savaşan, “DSÖ verilerine bakıldığında dünya çapındaki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan meme kanserinin, dünya çapında en sık teşhis edilen kanser ve kanser ölümlerinin de önde gelen nedeni olduğunun görüldüğünü” söyledi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Savaşan, katıldığı bir televizyon programında ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

-“Beklentimiz; kadınların kendi kontrolünü yaparak değişiklikleri fark etmeleri”

“Uzmanların meme kanseri hakkındaki farkındalığın artması ve hastaların evde kendi kendilerine yapacakları kontrollerle, erken tanıya ciddi katkı sağlayacağı konusunda birleştiklerini” belirten Savaşan, “Kadınlardan göğüs kanseri belirtilerine bakarak teşhis koymaları beklenmiyor. Buradaki beklenti kadınların belli aralıklarla kendi kontrollerini doğru yapması ve olabilecek değişiklikleri fark edip ilgili uzmana görünmeleridir. Unutulmamalıdır ki göğüste saptanan değişikliklerin çok büyük bir kısmı iyi huylu sebeplere bağlıdır. Burada önemli olan az sayıdaki kötü huylu lezyonların tespit edilip gerekli tedavinin gecikmeden yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

-“Self-Check doğru meme kontrolünün nasıl yapılacağını öğretiyor”

Uzmanların hastalığın erken teşhis edilmesinde; kişinin kendi meme yapısını tanımasının, düzenli olarak kendini elle ve gözle muayene etmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladığına işaret eden Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi’nin geliştirdiği self-check uygulaması ile erken teşhis konusunda kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenelerini yapabilmelerine olanak yaratıldığını belirtti.

Konsey tarafından 2018 yılında geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilen Self-Check uygulamasının, Telsim'in iletişim desteği ile app store ve google play'den (http://onelink.to/selfcheck ) ücretsiz indirilebileceğini belirten Savaşan, kadınlara “self-check ile değişiklikleri erken fark edin, geç kalmayın” çağrısında bulundu.