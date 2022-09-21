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Savaşan: Erdoğan'ın tanınma çağrısıyla gurur duyduk ve güçlendik...

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UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısı yapmasının kendilerini “gururlandırdığı ve güçlendirdiğini” vurguladı.
Savaşan: Erdoğan'ın tanınma çağrısıyla gurur duyduk ve güçlendik...

Kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına atıfta bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, mesajında “gururlandık ve güçlendik” başlığını kullanırken desteği nedeniyle Erdoğan’a teşekkür etti.

Dr. Ahmet Savaşan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı yapması, bu uğurda mücadele eden bizleri hem gururlandırmış ve güçlendirmiştir.

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu eşsiz desteği sayesinde güçlenerek yoluna devam edecek, uluslararası alanda görünürlüğünü ve bilinirliğini artırarak tanınma yolunda kararlı adımlarla ilerleyecektir. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım”.

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