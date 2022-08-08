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Savaşan: Erenköy, KKTC’ye giden yolun temel taşıdır

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Erenköy Direnişi’nin, KKTC’ye giden yolun temel taşı olduğunu belirtti.
Savaşan: Erenköy, KKTC’ye giden yolun temel taşıdır

Ahmet Savaşan, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası oluşturduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak, Erenköy’e direniş için koşan ve bölge halkıyla omuz omuza mücadele vererek, stratejik bir köprübaşını tutan öğrencilerin, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun temel taşlarını döşediklerini vurguladı.

Erenköy’de etrafı kuşatılmış, ikmal yolları kesilmiş dağlık bir bölgede, yurtdışından gelen 500 kadar gönüllünün, yöre halkıyla birlikte kahramanca mücadele ettiğini belirten Savaşan, asker olmadıkları için silahları bile tanımadan, bir kısmının 2-3 haftalık atış eğitimiyle silah kuşanarak, askeri bir organizasyon ve kumanda merkezi olmadan, “mevzi” denemeyecek siperlerde direndiğini anımsattı.

Kimisinin şehit olduğunu, kimisinin yaşamı tanımadan yanı başında arkadaşının ölümüne tanıklık ettiğini ifade eden Savaşan, çoğunluğunun ise savaş bitmesine karşın bölgeden çıkamadığı için 2 yıl bölgede açık hapishane hayatı yaşadığının unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.
Dünya tarihinde benzerine rastlanmayan bir mücadele örneği olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin çok anlamlı ve unutulmayacak bir zafer ile taçlandığının altını çizen Ahmet Savaşan, Şanlı Erenköy Direnişi ve Zaferi’nin genç kuşaklara aktarılmasının Kıbrıs Türk halkının devletinin adada sonsuza kadar payidar kalmasına katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

 

UBP Lefkoşa Milletvekili Savaşan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy’e çıkan o günün 500 civarındaki gencini, 200 civarındaki mücahidimiz ile cefakar kadınlarımız yanında bölge halkını bu günlere gelmemizde ve devletimize kavuşmamızda verdikleri olağanüstü mücadeleden ötürü saygı ve minnetle anıyor, milli mücadele tarihimize altın harflerle yazılan aziz şehitlerimize, bizim kuşağın pek çok çocuğuna adını vermiş olan Yüzbaşı Cengiz Topel’imize ve vefat etmiş bütün gazilerimize Allahtan rahmet dileyerek, yaşamlarını sürdürmekte olan isimsiz kahramanlarımıza sağlık dolu bir yaşam temenni ediyoruz.”

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