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Savaşan: Erken Seçime, Çözebilecek Bir Hükümet Kurabilmek İçin Gidiyoruz

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Savaşan: Erken Seçime, Çözebilecek Bir Hükümet Kurabilmek İçin Gidiyoruz
Savaşan: Erken Seçime, Çözebilecek Bir Hükümet Kurabilmek İçin Gidiyoruz

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ahmet Savaşan, erken seçime, sorunların üstüne kararlılıkla gidebilecek, onları çözebilecek bir hükümet kurabilmek için gidildiğini kaydetti.


Savaşan, Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk ekonomisinde ciddi bir tahribata neden olduğunun aşikar olduğunu, bu sürecin sağlık ve eğitim sistemlerini yenilemek gerektirdiğini gösterdiğini söyledi.


Katıldığı televizyon programında seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Savaşan, şu görüşleri dile getirdi:


“Erken seçim yapmamızın nedeni de güçlü bir hükümet yaratma gereksinimidir. Erken seçime, sorunların üstüne kararlılıkla gidebilecek ve onları da çözebilme kapasitesine sahip bir hükümet oluşturulabilmek için gittiğimizi unutmamak gerekiyor. Halkımız bu seçimden istikrar çıkması için UBP’ye mühür vurarak UBP’ye tek başına 5 yıllık bir hükümet kurma yetkisi verecektir. Anketler de bunu gösteriyor.  Karşımızda iki seçenek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ya Faiz Sucuoğlu başbakanlığında güçlü bir UBP hükümeti; ya da çok partili sürdürülemez bir koalisyon. Halkımız oy kullanırken bunlardan birini tercih etmiş olacak. Yeni dönemde sorunları çözecek güçlü bir hükümet için halkımız UBP’ye mühür vurarak istikrarlı bir dönemi başlatacaktır.”


Yeni dönemin ilk adımının 23 Ocak Pazar günü sandık başına gidilerek atılması gerektiğini söyleyen Savaşan, “Sorunlar toplumsaldır. Çözümünü de birlikte bulacağız. İşe, gücünü halktan alan güçlü bir hükümet oluşturarak başlamak gerekir. İşe, 24 Ocak’ta değil, 23 Ocak’ta başlayacağız” dedi.

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