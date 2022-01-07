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Savaşan: Euro' ya Geçiş Hayal

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Savaşan: Euro' ya Geçiş Hayal
Savaşan: Euro' ya Geçiş Hayal

Katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, “biz ekonominin düzeltilmesiyle ilgili hayal satmaya çalışmıyoruz. UBP bugüne kadar başardıklarını daha fazlasını çalışarak yapmayı taahhüt ediyor” diye konuştu.

“Ekonomik darboğazı aşmak için bildiğimiz ve başardığımız işler olan turizm ve yükseköğretimi daha iyi yapacağız. Salgın ortamında ve sonrasında turizm ve yükseköğretimden elde edeceğimiz gelirlerle darboğazdan çıkacağız”

 

“Sorun para birimine endeksli değildir. Sorun kalıcı ve sürdürülebilir politikalarla ülke ekonomisinin canlanmasını sağlamaktır. Euro’ya geçerek ekonominin düzeleceğine inanan ve halkı da buna inandırmaya çalışanlar var. Bu sadece hayalden ibarettir”

 

Ahmet Savaşan, UBP’nin bugüne kadar gerek turizm gerekse yükseköğretimde elde ettiği başarılara yenilerini ekleyerek pandeminin ülke ekonomisi üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağına vurgu yaptı.

 

“Biz hayal peşinde koşmuyoruz. Bugüne kadar başardıklarımızın daha fazlasını yapabileceğimizi söylüyoruz ve buna da eminiz” diyen Savaşan, turizm ve yükseköğretimde çıtanın daha da yükseltilmesi için çalışacaklarını, eş zamanlı olarak da bilişim ve akıllı tarım uygulamalarında yeni ve teşvik edici politikalarla ekonominin canlandırılarak KKTC’nin kendi kendine yetebilen bir yapıya kavuşturulacağını kaydetti.

 

“Turizm ve yükseköğretimdeki kazançlarımız ortada”

“Somut başarı elde ettiğimiz turizm ve yükseköğretimdeki kazançlarımız ortadadır” diyen Ahmet Savaşan, özellikle pandeminin yarattığı ekonomik daralmada bu sektörlerin ne kadar önemli olduğunun ve daha da geliştirici projelerle desteklenmesi gerektiğinin ortaya çıktını anlattı.

Ülke ekonomisinin yaşadığı sorunun kullanılan para birimi olduğu yönündeki tartışmalara da değinen Ahmet Savaşan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni eleştirerek “ekonomide yaşanan sorunun Türk Lirası kullanılıyor olmasından kaynaklandığı gösterilmeye çalışılıyor. CTP Euro’ya geçerek ekonominin düzeleceğine inanıyor ve halkı da buna inandırmaya çalışıyor. Sorun para biriminde değildir. Sorun kalıcı ve sürdürülebilir politikalarla ülke ekonomisinin canlanmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

 

“Euro’ya geçelim diyenler turizm ve yükseköğretimle alay etmişlerdi…”

Yıllar önce, UBP liderlerinin gerek yükseköğretim alanında gerekse turizmde ortaya koydukları hedefleri toplumla paylaştıklarında, o dönemlerde bu gün Euro’ya geçişi savunan partilerin temsilcilerinin konuyla alay ettiklerini anımsatan Ahmet Savaşan, “bugüne kadar yükseköğretim ve turizmde koyduğumuz hedeflerle dış ticaret açığımızı kapattık. Bizler, sürdürdüğümüz politikalarla bu sektörleri geliştirerek katma değeri arttıracağımızı ve elde edilen gelirleri de ülke geneline yaygınlaştıracağımızı söylüyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

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