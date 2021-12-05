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Savaşan: Gerçek Bir İlerleme, Kadın-Erkek Eşitliği İle Sağlanabilir

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Savaşan: Gerçek Bir İlerleme, Kadın-Erkek Eşitliği İle Sağlanabilir
Savaşan: Gerçek Bir İlerleme, Kadın-Erkek Eşitliği İle Sağlanabilir

Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan, kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının çağdaş Dünya’nın gereği olduğunu söyledi. 


Dünya Kadın Hakları Günü’nün önemine işaret eden Ahmet Savaşan, kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının çağdaş Dünya’nın gereği olduğuna vurgu yaptı.

5 Aralığın, içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarından bu yana bütün Dünya’da kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri önemli bir mücadele ve dayanışma günü olduğuna işaret eden Savaşan, “5 Aralık, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından önemli bir fırsat yaratıyor” dedi. 


Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ahmet Savaşan, “kadınlarımızın çalışma alanlarının genişletilerek, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar yaşamın her alanında eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmaları halinde ülkemizde gerçek bir ilerlemeden bahsedilebilecektir” ifadelerini kullandı. 


Yapılan hukuki düzenlemelere ve atılan olumlu adımlara rağmen; kadın-erkek eşitliği uygulamaları açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) çağdaş Dünya'nın gerisinde olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, eğitimde, bilimde, sağlıkta, edebiyatta, sanatta, basında, turizmde ve daha birçok alanda büyük başarılar elde eden kadınların, KKTC Meclisinde ve daha pek çok karar verici noktada azınlıkta kalmasının düşündürücü olduğuna işaret etti. 


Ülkede kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılık gibi konuların üzerine gidilse de halen istenen noktadan uzak olunduğunu belirten Ahmet Savaşan, “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, geleceğin inşasında kadınlarımızın öncü bir rol üstleneceğine emin olarak 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.

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