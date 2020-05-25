  • BIST 103.024
  • Altın 378,299
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Savaşan: “Her koşulda yaşlı ve hastalarımızın yanında olmalıyız”

»
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.
Savaşan: “Her koşulda yaşlı ve hastalarımızın yanında olmalıyız”

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’ın, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere, çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, yaşlıların ve hastaların bayramını kutladığı belirtildi.

“ZOR DURUMDA KALANLARA YARDIM ETMEK İNSANİ GÖREVİMİZDİR…”

Koronavirüs nedeniyle bayramda aile büyüklerine, dostlara, akrabalara eskisi gibi sarılmanın mümkün olmamasına rağmen, koruma tedbirlerine uyarak bayramlaşmanın, hal hatır sormanın çok daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Savaşan, “maddi ve manevi olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte zor durumda kalanlara elimizden geldiğince yardım etmek ve varlığımızı her anlamda hissettirmek hepimizin insani görevidir” dedi.

“YAŞLILAR KONSEYİN ZİYARETİNDEN MEMNUN OLDU…”

Yaşlıların gerek bayramlarda gerekse de çeşitli vesilelerle kendilerini her zaman hatırlayan ve ziyaret eden Sağlık Turizmi Konseyi yetkililerine teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Savaşan’ın Koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarının, güvenlik güçleri mensupları ile diğer bütün görevlilerin, Kıbrıs Türk Halkı’nın, Türk Milleti’nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığına yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:52
  • Satmak istediği aracın arızalarını tespit eden eksperi vurarak öldürdü22 Mayıs 2020 Cuma 18:54
  • Öztrak: Camide Dombra çalınırken neredeydiniz?22 Mayıs 2020 Cuma 17:26
  • Erdoğan'dan Babacan'a eleştiri: Kime yutturuyorsun?22 Mayıs 2020 Cuma 17:22
  • İBB İstatistik Ofisi: "İstanbul'da hanelerin yüzde 70'i kredi kartı borçlusu"22 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın, bu kadar emek boşa gitmesin22 Mayıs 2020 Cuma 12:00
  • Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem22 Mayıs 2020 Cuma 11:00
  • Türkiye'de Kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi21 Mayıs 2020 Perşembe 18:50
  • İstanbul’dan ambulans kiralayıp Kırklareli’ndeki yazlığına giden çifte para cezası verildi21 Mayıs 2020 Perşembe 18:45
  • Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı21 Mayıs 2020 Perşembe 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti