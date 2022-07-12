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Savaşan: Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var!

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Savaşan: Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var!
Savaşan: Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var!

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ile Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.
Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte ülkedebulunan çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, yaşlıların, hastaların ve çocukların bayramını kutladığı belirtildi.

 

Bayramda elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız…


Ahmet Savaşan ziyaretlerde yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, birlik, beraberlik ve yakınlığın en üst derecede hissedildiği dini bayramların başında Ramazan Bayramı’nın geldiğini belirterek, “bu bayramda da ihtiyaçlı
insanlarımızın hanelerine, hastalara ve çocuklara muhabbet ve sevinç taşımaya çalıştık. Bayram’da bizlerden beklenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır” dedi.

 

Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerini yaşıyoruz…


Dünya’nın ve ülkemizin Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkileri ile mücadele ettiği bu günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “insanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerde buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar, hastalar ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret ederek gönüllerini almalı, yalnızlıklarını hissettirilmemeli ve çocukları da çeşitli hediyelerle sevindirmeliyiz” diye konuştu.


Yaşlılar, hastalar, çocuklar ve turistler ziyaretten memnun…


Ramazan Bayramı’nda gerek yaşlılar ve çocuklar, gerek tedavi gören hastalar, gerekse de şifa bulmak için KKTC’yi tercih eden sağlık turistleri ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, yüzyıllardır bizleri birbirimize bağlayan manevi unsurlardan biri olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize, İslam Alemine ve bütün Dünya’ya sağlık, barış, mutluluk ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu. Açıklamanın sonunda, Kuzey
Kıbrıs’ta gördükleri misafirperverlik, aldıkları kaliteli sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden sağlık turistleri yanı sıra hastalar, yaşlılar ve çocukların da konsey yetkililerinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine yer verildi.

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