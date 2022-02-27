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Savaşan: Hocalı Katliamı Türkiye’nin Güvencesinin Önemini Tekrardan Hatırlatıyor

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Savaşan: Hocalı Katliamı Türkiye’nin Güvencesinin Önemini Tekrardan Hatırlatıyor
Savaşan: Hocalı Katliamı Türkiye’nin Güvencesinin Önemini Tekrardan Hatırlatıyor

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan Hocalı Katliamının 30’ncu Yılı Vesilesi İle Yayınladığı Mesajda, Gerek Hocalı Katliamı, Gerekse Bugün Ukrayna’da Yaşananların, Türkiye’nin Güvencesinin Önemini Bizlere Bir Kez Daha Hatırlattığına Dikkat Çekti.

 

Hocalı katliamının 30’ncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Dr. Ahmet Savaşan, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından, 'en kapsamlı sivil katliam' olarak nitelendirdiği Hocalı katliamını esefle kınadığını belirterek, “kardeş Azerbaycan'a başsağlığı diledi.

 

Hocalı katliamı ‘en kapsamlı sivil katliamdır’…

26 Şubat 1992’de, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı’nın, Ermeni güçleri tarafından katledildiğini anımsatan Ahmet Savaşan, “İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı katliamını 'en kapsamlı sivil katliam' olarak niteledi. Hocalı katliamını lanetle, Hocalı şehitlerini rahmetle anıyor; kardeş Azerbaycan'a başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

Savaşsız bir Dünya için bütün insanlara görev düşüyor…

Savaşsız bir Dünya’nın inşası için bütün insanlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Ahmet Savaşan, bu acı katliamın yıldönümünde, dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden silahlı çatışmalarda, çatışmaların en azından silahlı güçler arasında kalması ve sivillerin hedef alınmamasının önemine vurgu yaptı.

 

Uzlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözümlenmeli…

“Bütün bu çatışmaların yaşanmaması ve uzlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümlenmesi en büyük dileğimdir” diyen Ahmet Savaşan, “ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna’ya karşı gerçekleştirdiği saldırı, diğer bütün saldırılar gibi sivillerin hayatını da tehdit ederek kitlesel göçlere neden oluyor ve bölge insanlarının yaşamlarını alabildiğine zorlaştırıyor” dedi.

 

Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir…

“Bu dileklerimize karşın, gerek Hocalı katliamı, gerekse bugün Ukrayna’da yaşananlar bize Türkiye’nin güvencesinin önemini hatırlatıyor” diyen Dr. Ahmet Savaşan, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün yanı sıra, Kıbrıs Türk halkının siyasal ve toplumsal haklarının fiili koruyucusu olmasının sağladığı güvence bizim için vazgeçilmezdir; asla gölgelenmemeli veya sulandırılmamalıdır. Kıbrıs Türk halkının bu güvenceye ulaşmak için verdiği mücadelede şehit düşenlere karşı borcumuz, bu güvenceyi her zaman korumak ve kollamak olacaktır. Hocalı katliamında hayatını kaybeden ve vatanları için kahramanca savaşan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor; aziz şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğiliyorum” dedi.

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