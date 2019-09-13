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Savaşan: Kuzey Kıbrıs güvenli bir ülkedir, paniğe gerek yok

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Savaşan: Kuzey Kıbrıs güvenli bir ülkedir, paniğe gerek yok
Savaşan: Kuzey Kıbrıs güvenli bir ülkedir, paniğe gerek yok

Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Ahmet Savaşan, dün patlayan mühimmat deposu ile ilgili açıklamaların ve yayınların, ülke turizmini olumsuz etkilememesi için popülizmden uzak ve gereksiz endişeye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Savaşan, turizmin tamamen hassas dengelerle yönetilen bir sektör olduğunun altını çizerek, Kuzey Kıbrıs’ın dış ticaret açığını turizm ve yüksek öğrenim ile kapattığını belirtti. 

Turizm sektörünün yapısal olarak aşırı kırılgan ve her olumsuz duruma aynı ölçüde olumsuz tepki veren bir sektör olduğunu dile getiren Savaşan, “Yaşanan olayda can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Başbakan Ersin Tatar ile birlikte, devlet, hükümet, askeri ve sivil yetkililerin gereken bütün tedbirleri anında alarak ülkede herhangi bir güvenlik zaafiyetinin bulunmadığını Dünya’ya duyurması insanımız, turistler ve sektörümüz açısından son derece rahatlatıcı olmuştur” dedi.

Yetkililerin yaptıkları açıklamalardan bu tip olayların bir daha yaşanmaması için hükümetin Barış ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları ile birlikte gecikmeden gereken adımları atacağını görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Savaşan, “Dünya’da yaşanan güvenlik sorunlarına bakıldığında turistik, tarihi, kültürel ve insani bakımdan kıymetli bir turizm destinasyonu olan Kuzey Kıbrıs’ın son derece güvenli bir ülke olduğunu yinelemek ve turizm faaliyetlerinin sorunsuz devam ettiğini duyurmak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

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