Savaşan: Maymun Çiçeği Salgınında Koordinasyon Şart

SAVAŞAN: COVİD-19’DA ELDE ETTİĞİMİZ TECRÜBE MAYMUN ÇİÇEĞİ’YLE MÜCADELEDE AVANTAJ

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin, Maymun Çiçeği vakalarının çoğunun, virüsün endemik olarak görüldüğü Orta ve Batı Afrika ülkeleri yerine Avrupa'da, Afrika'ya seyahatle bağlantılı olmadan ortaya çıktığını ve Dünya genelinde 70’den fazla ülkede görüldüğünü açıkladığına dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Covid-19 pandemisinde elde ettiği tecrübe ve başarının Maymun Çiçeği salgını ile mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacağının altını çizdi.

DSÖ bu seviyede bir endişeyi son 5 veya 10 yılda taşımadı…

Katıldığı bir televizyon programında, DSÖ yetkililerinin Maymun Çiçeği salgını için “bu seviyede bir endişeyi son 5 veya 10 yılda taşımadık” yönünde yaptığı açıklamaların önümüzdeki günlerde salgının genelde dünya özelde ise Kuzey Kıbrıs turizmi ve ekonomisini olumsuz yönde etkileme potansiyelinin bulunduğunu gösterdiğini söyleyen Dr. Ahmet Savaşan, “Başbakanımız Ünal Üstel ülke insanımız yanı sıra ekonominin de sağlığını korumak amacıyla çalışmaların hızlanması için talimat vermiştir. Ayrıca Sağlık Bakanımız İzlem Gürçağ Altuğra da gereken bütün tedbirlerin aldıklarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Hükümetimizin atacağı adımlar ile halkımız ve iş çevrelerinin konuya göstereceği hassasiyet sayesinde bu tehdidi en az zararla atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Öncelikli sektörlere çiçek aşısı yaptırmak avantaj sağlayacak…

Dünya ve ülke turizmimizin kısa sürede karşı karşıya kalacağı anlaşılan en önemli tehlikenin Maymun Çiçeği salgını olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, daha işin başındayken turizm, yükseköğretim ve konut sektörlerinde büyük kayıpların yaşanmaması için Sağlık, Turizm, Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarının eş güdüm içinde yapacakları çalışmaların başarıyı arttıracağının altını çizdi.

Yüksek risk bölgelerinden gelen turistlere test yapılmalı…

Turizmden başlanarak belirlenecek diğer öncelikli sektörlerde çalışan personele çiçek aşısı yaptırılmasının önemine dikkat çeken Ahmet Savaşan, özellikle riski yüksek bölgelerden ülkemize gelecek misafirlerin KKTC’ye girişlerinde enfeksiyon belirtileri yönünden incelenmesi ve testlerinin yapılmasının hayati önemi olduğuna vurgu yaptı. Ahmet Savaşan “aşı tedariki, test kapasitesinin arttırılması, temaslı takibi ve halkın salgın sırasında nasıl güvende kalacağı konularında verilecek eğitimler, ülkemizin Maymun Çiçeği salgını ile gireceği mücadeleden nasıl çıkacağını belirleyecek en önemli faktörler olacaktır” şeklinde konuştu.

Maymun Çiçeği’nin küresel bir pandemiye dönüşmesi beklenmiyor…

Covid-19 pandemisinde elde edilen başarı ve tecrübenin Maymun Çiçeği salgını ile mücadelede önemli bir silah olacağını belirten Dr. Ahmet Savaşan, “2020’in ilk aylarında dünyası etkisi altına alan Covid-19 küresel ekonomide ağır tahribat yarattı. Sanayi, tarım ve turizm başta olmak üzere neredeyse her sektör salgının ortaya çıkardığı sorunlardan etkilendi. Dünya ekonomisi daralırken küresel istihdam da ciddi oranda azalma gösterdi.

Sanayi ve tarım gibi sektörlerde üretimde düşüş yaşansa da en fazla etkilenen alanların başında turizm sektörü geldi. Uluslararası turist sayısı 900 milyondan fazla düşüş gösterdi ve 100 milyondan fazla turizm çalışanı işlerini kaybetmeyle karşı karşıya kaldı. Ulaşım kısıtlamaları nedeniyle uluslararası uçuşların yapılamaması ve turizm ülkelerindeki gelirlerin azalması, küresel ekonomiyi iki yönlü olarak etkiledi. İstihdam ve döviz gelirlerindeki düşüş turizmi gelişmiş olan ülkelerdeki sorunların daha da büyümesine neden oldu. Dünyada yaşanan bu olumsuz gelişmeler maalesef ülkemizde de paralellik gösterdi. Dolayısıyla her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü ve birçok uzman, Maymun Çiçeği salgınının Corona gibi küresel bir pandemiye dönüşmesini beklemediğini açıklasa da, ekonomimizde Covid-19 salgını dönemindekine benzer bir yıkım yaşamaması için alınacak önlemler kadar halkımızın farkındalığının yüksek olması da hayati önem taşıyacaktır” diye konuştu.