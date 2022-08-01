Savaşan mesaj yayımladı!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın Helenizm’in yayılmacı emellerine karşı direniş günü olduğuna işaret ederek, bu bayramın aynı zamanda onurlu direnişimizi MUZAFFER olarak tamamladığımızın da göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “1 Ağustos’u, Helenizm’in yayılmacı emellerine karşı direniş günü olarak kutluyoruz. Bu bayram aynı zamanda onurlu direnişimizi MUZAFFER olarak tamamladığımızın da göstergesidir. Direnişimiz KUTLU, zaferimiz MUTLU olsun” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan’ın mesajı şöyle: 1 Ağustos’u, Helenizm’in yayılmacı emellerine karşı direniş günü olarak kutluyoruz. Bu bayram aynı zamanda onurlu direnişimizi MUZAFFER olarak tamamladığımızın da göstergesidir. Direnişimiz KUTLU, zaferimiz MUTLU olsun.

1 Ağustos’un simgelediği Toplumsal Direnişimizi zafere dönüştüren tüm kahramanlarımızı minnet ile yad ediyor; gazilerimiz ile hayatta olanlara sağlıklı bir ömür, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.