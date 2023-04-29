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Savaşan: Sırbistan kongresi KKTC’nin imajını güçlendirmiştir

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Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da düzenlenen 6. International Congress of Fertility and Mastitis in Dairy Farms’ın açılışında yaptığı konuşmada, Sırbistan kongresinin KKTC’nin imajını güçlendirdiği belirtti.
Savaşan: Sırbistan kongresi KKTC’nin imajını güçlendirmiştir

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan beş yüzden fazla hekimin katılımı ile bu yıl Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen 6. International Congress of Fertility and Mastitis in Dairy Farms’ın açılış konuşmasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Almanya, Avusturya, Hollanda’dan konusunda uzman konuşmacılar ile beş yüzden fazla hekimin katılımı ile bu yıl Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen 6. International Congress of Fertility and Mastitis in Dairy Farms’ın açılış konuşmasını Milletvekili, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan yaptı.

“KONGRE BİLİME VE KKTC’NİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNE KATKIDA BULUNUYOR”

Dr. Ahmet Savaşan konuşmasında, 2014 yılından bu yana Doç. Dr. Osman Ergene’nin girişimleri ve Prof. Dr. Selim Aslan’ın başkanlığında, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Puzzle Travel organizasyonu ile KKTC’de gerçekleştirilen uluslararası kongrenin dokuzuncusunun Sırbistan’da yapılmasının kongrenin alana bilimsel katkı yapma yanında KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artmasına ve imajının da güçlenmesine vesile olduğuna vurgu yaptı.

“KIBRIS TARİHİN HER DÖNEMİNDE CAZİBESİNİ KORUDU”

Kıbrıs’ın tarihin her döneminde, stratejik, politik, ticari ve dini sebeplerden dolayı cazibesini hiçbir zaman yitirmemiş bir ada olduğunu belirten Ahmet Savaşan, Kıbrıs’ın, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’in doğduğu, William Shakespeare ile Leonardo Da Vinci’nin eserlerine ilham veren, kıtalararasındaki inanç yollarının kesiştiği, 10 bin yıllık köklü tarihe sahip bir ada olduğunu söyledi.

“KKTC TURİZM VE YÜKSEKÖĞRENİM ÜLKESİ”

1983 yılında Kıbrıs adasının kuzeyinde kurulan ve 400 bin nüfusa sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfusunun 4 katına yakın turist ağırlamayı başaran, 21 üniversitesinde 100’den fazla ülkeden gelen 100 bin öğrenciye uluslararası standartta  eğitim veren nitelikli bir turizm ve yükseköğrenim ülkesi konumunda olduğuna dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, 2014 yılından bu yana turistik zenginlikler harmanlanarak 8’inin Kuzey Kıbrıs’ta 9’uncusunun ise Sırbistan’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongrenin, KKTC’nin turizm ve yükseköğrenimde geldiği noktayı dünyaya somut olarak gösterdiğini söyledi.

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