Savaşan: “Tatar Cumhurbaşkanlığı’nda ne yapacağını uygulamalı olarak gösteriyor”

UBP MYK Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, Başbakan Tatar’ın Londra ziyareti ve Kapalı Maraş toplantısında Cumhurbaşkanlığı makamını nasıl kullanacağını örnekleri ile göstermiş olduğunu belirtti.

Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaşan, katıldığı bir televizyon programında yöneltilen soruları yanıtlarken, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde neler yapabileceğini “uygulamalı olarak” gösterdiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar’ın Londra ziyaretini ve Kapalı Maraş toplantısını organize etmesini “seçim yatırımı” olarak değerlendirenler olduğunun hatırlatılması üzerine Savaşan, “Ersin bey şu anda başbakandır. Seçim yasakları veya propaganda dönemi resmen başlamamıştır. Başbakan görevlerini yerine getirmek zorundadır. Kaldı ki, Başbakanın yaptığı veya katıldığı bu etkinlikler, Cumhurbaşkanı olarak neler yapabileceğinin de birer göstergesidir. Sayın Tatar, Cumhurbaşkanı olarak ne kadar aktif, girişimci ve ne kadar proaktif siyaset yürüteceğini hepimize uygulamalı olarak göstermiştir” dedi.

“Londra Tatar’ın evi gibidir; elbette etkin olacak...”

Başbakan Tatar’ın Londra’daki temaslarını değerlendiren Savaşan, “hepimizin bildiği gibi Ersin Tatar, Dünya’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Cambridge’den mezun oldu. Her Kıbrıslı Türk ailesinin olduğu gibi Londra’da akrabaları var ve onlar da toplum içinde sivrilmiş insanlardır. Meslek hayatına Londra’da başladı ve yıllarca çalıştı; dostları var. İngiliz siyasileri ile bağları var. Bunları Kıbrıs Türk Halkı için kullanması doğaldır. Bunları halkın yararına nasıl kullanacağını Londra ziyareti ile göstermiş oldu” şeklinde konuştu.

Londra’daki Türkler ile bir olunacak...

Kıbrıslı Türklerin Dünya’ya öncelikle Londra üzerinden açılmayı denemeleri gerektiğini vurgulayan Savaşan, “Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler bizim en önemli gücümüzdür. Yeter ki onları değerlendirmesini bilelim; onlarla bir olabilelim. Sayın Tatar’ın insancıl yapısı, dost canlısı ve çalışkankişiliği ile elde ettiği başarılar ortadadır. Sayın Tatar bu özelliklerini kullanarak Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunu da ulusal davamız ve ekonomik kalkınmamız için seferber etmeye başlamıştır. İşte Londra ziyareti hepimize bunu göstermiştir” değerlendirmesini yaptı.

Kapalı Maraş açılımına öncülük etti...

Başbakan Tatar’ın Maraş’ta yapılan “Kapalı Maraş” konulu toplantıya öncülük ettiğini hatırlatan UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, “Ben toplantıyı baştan sona izledim. Elimiz çok güçlüdür. Uluslararası hukukta Kapalı Maraş açılamaz diye bir kural yoktur, engel de yoktur. Ama yine de dikkatli hareket etmek gerekiyor. Toplantıda da bunlar vurgulandı. Kapalı Maraş, usulüne uygun olarak açılırken Cumhurbaşkanı Tatar, bu işe de öncülük edecek; Türkiye dahil bütün yetkili ve ilgililerin koordinasyon içinde hareket etmesini sağlayacaktır” dedi.