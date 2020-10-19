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Savaşan:'' Tatar müzakerelere başı dik oturacak''

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UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, Tatar’ın “KKTC’de yaşayan tüm insanları kucaklayacağını” ve “çözüm masasına başı dik bir Cumhurbaşkanı olarak oturacağını” ifade etti.
Savaşan:'' Tatar müzakerelere başı dik oturacak''

UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, Türkiye’nin önemli haber kanallarından A-Haber’deki programda seçim süreci ve Ersin Tatar’ın seçilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Tatar’ın “KKTC’de yaşayan tüm insanları kucaklayacağını” ve “çözüm masasına başı dik bir Cumhurbaşkanı olarak oturacağını” ifade etti.

 

Seçim eşi benzerine rastlanmayan bir süreç oldu…

Seçim sürecinin büyük zorluklarla birlikte yaşandığını anlatan Ahmet Savaşan, bu sürecin aynı zamanda salgının yarattığı zorlukları ve salgın sonucu ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları da içerdiğini hatırlatarak “Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci KKTC tarihinde eşi benzerine rastlanmayan bir süreç oldu” dedi.

 

Tatar, anlamsız gerilimleri geride bırakmak için çalışacak…

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Başbakan Tatar’ın seçim gecesi verdiği mesajları yorumlayan Savaşan, Tatar’ın “anlamsız gerilimleri geride bırakmak için çalışacağının sözünü verdiğini” anımsatarak, bu mesajın hemen seçim gecesi verilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

 

Dünya’ya çok anlamlı ve çok net bir mesaj verildi…

Seçimi kazanan Başbakan Tatar’ın seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada dünyaya da önemli mesajlar verdiğini anlatan Savaşan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçimden hemen sonra yaptığı açıklamada, kurulması muhtemel bir çözüm masasında, KKTC'ye inanan, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür iradesi ile Cumhurbaşkanlığı’na taşınan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından içtenlikle ve etkin olarak desteklenen başı dik bir Cumhurbaşkanı olarak oturacağını söylemesinin, dünyaya verilen çok anlamlı ve çok net bir mesaj olduğunun altını çizdi.

 

Oy verenler için de vermeyenler için de gelecek hayırlı olacaktır…

Tatar’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Türkiye’ye gerek acil durum hastanesi, gerekse de sağlığa yaptıkları diğer önemli katkılar yanı sıra, kamu maliyesine verdikleri destekten dolayı Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkür ettiğini de anımsatan Ahmet Savaşan, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bundan sonra yürünecek yolda, Türkiye ile çok daha içten ve çok daha etkin bir işbirliği yapılarak, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın çok daha etkili bir şekilde korunacağının mesajını vermiştir” ifadelerini kullandı.

Savaşan, değerlendirmesini, “bugün yeni bir geleceğe uyandık, gelecek Tatar’a oy verenler için de, vermeyenler için de hayırlı olacaktır” diyerek tamamladı.

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