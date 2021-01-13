Savaşan: Tatar’ın tutumu Denktaş’ın haklı mücadelesini taçlandırıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, BM ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumlarının Kıbrıs Türk Liderliği’ne, Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ile devam ettirmekten başka seçenek bırakmadığına işaret etti.

Hayatını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adayan büyük lider ve devlet adamı Denktaş’ın, halkı ve devleti için verdiği onurlu mücadelenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirten Ahmet Savaşan, Denktaş’ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk Halkı’nın hak, eşitlik ve özgürlük davasını, Anavatan Türkiye ile gerçek bir fikir ve gönül birliği içinde savunmasının nedeninin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk Halkı bu günlere kolay gelmedi…

Denktaş’ın, Dünya’nın kabul ettiği büyük bir lider ve devlet adamı olduğunu ifade eden Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Dr. Küçük’ün yaktığı meşale, Denktaş’ın üstlendiği siyasi rol, Kıbrıs Türk Halkı’nın ödediği ağır bedeller ve Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ile kurulduğunu anımsatarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu günlere kolay gelmediğine dikkat çekti.

Federal bir ortaklığın kurulmasını Rumlar engelliyor…

Halen bu gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk Halkı ile yönetimi ve zenginliği paylaşmak istediğini gösteren herhangi bir somut adım atmadığını belirten Ahmet Savaşan, Rum liderliğinin mevcut zihniyetinin Kıbrıs’ta paylaşıma dayalı federal bir ortaklığın kurulmasını engellediğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni kurulacak görüşme masasına Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenlik temelinde oturulacağını ifade etmesinin, sürdürülebilir bir anlaşma elde edilebilmesi için son derece önemli bir adım olduğuna işaret eden Savaşan, bunun Denktaş’ın verdiği mücadeleyi de taçlandırdığına dikkat çekti.

Denktaş’ın tezlerinin haklılığı her geçen gün pekişiyor…

Adada adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak ve bölgede barış ve istikrarı egemen kılmak için Dr. Fazıl Küçük’ün başlattığı ve Rauf R. Denktaş’ın sürdürdüğü mücadele ile savundukları tezlerin ne kadar gerekli ve gerçekçi olduğunun her geçen gün daha da iyi anlaşıldığına işaret eden Savaşan mesajının sonunda, “merhum Denktaş'ı derin bir üzüntüyle ve özlemle anıyor ve aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.