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Savaşan: “Temizlik Gününde KKTC sınıfta kaldı”

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 “Haydi Yapalım!” (Let’s Do It!) çevre temizliği farkındalık hareketi, 169 ülke ile eş zamanlı olarak dün Sağlık Turizmi Konseyi’nin de katılımıyla KKTC’de de gerçekleştirildi.
Savaşan: “Temizlik Gününde KKTC sınıfta kaldı”

 “Haydi Yapalım!” (Let’s Do It!) çevre temizliği farkındalık hareketi, 169 ülke ile eş zamanlı olarak dün Sağlık Turizmi Konseyi’nin de katılımıyla KKTC’de de gerçekleştirildi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan yazılı açıklamasında , KKTC’nin temizlik gününde sınıfta kaldığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’ın Slovenya’da yapıldığı gibi yüzbinlerce kişinin katılımı ile aynı anda temizlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Savaşan, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasiler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sporcular, taraftar grupları, sanatçılar, öğrenciler ve gönüllülerin katılacağı gerçek bir seferberlik kampanyasının 2019 bitmeden başlatılması çağrısında bulunarak, “Haydi, ülkemizi, evimiz gibi temizleyelim” ifadelerini kullandı. 

SLOVENYA’YI 270,000 GÖNÜLLÜ TEMİZLEDİ

Farklı bölgelerine yaklaşık 2 milyon metreküp atık içeren Slovenya için 2010 yılında “bir günde temizleyelim” çağrısı yapıldığını ve başlatılan proje ile belediyelerin 270,000 gönüllüye ulaştığını anımsatan  Savaşan, bir günde temizlenemese de Slovenya’da bu etkinlik ile farkındalık yaratıldığını ve Slovenya’nın  bugün dünyanın en temiz ülkelerinden bir olduğunu ifade etti.

Sokakların, sahillerin, piknik alanlarının ve çevrenin neden bu kadar pis olduğunu anlamanın mümkün olmadığını kaydeden Savaşan, kirliliğin sebebinin dağın taşın devlete, sokağın parkın da belediyeye havale edilmesi olduğunu belirtti.

“ÜLKENİN HER BİR KÖŞESİNİ EVİMİZ OLARAK GÖRMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Halkı’nın da önce gerçek bir temizlik yapıp, sonrasında da kirletilmesine izin vermeyecek bir kültürün tekrardan yeşermesine olanak sağlayabileceğini dile getiren Savaşan, bunu ancak ülkenin her bir köşesini ev olarak görmekle mümkün olabileceğini vurguladı.

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