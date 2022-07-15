Savaşan: Türk Halkı Bağımsızlık ve Demokrasiyi Hak Ediyor

SAVAŞAN: TÜRK HALKI BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİYİ HAK EDİYOR

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan faşist Yunan darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi hakkında yayınladığı mesajda, Türk Halkı’nın ve onun ayrılmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın “bağımsız ve demokratik bir düzen içinde” yaşamaya layık olduğunu vurguladı.

Mücahitlerin ve TSK’nın başarısı…

“Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için büyük olumsuzluklar ifade eden iki yıldönümünü esefle anıyor ve 15 Temmuz Faşist Yunan Darbesi ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini şiddetle kınıyorum” diyen Dr. Ahmet Savaşan, 15 Temmuz Yunan darbesini şöyle değerlendirdi:

“15 Temmuz 1974’te, faşist Yunan Cuntası ve Kıbrıs’taki işbirlikçileri olan EOKA-B’cilerin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama girişimleri, kahraman Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesi ile amacına ulaşamamış, tam tersine Kıbrıs Türk halkının kendi devletini oluşturarak bağımsız yaşamasının yolunu açmıştır. Bu uğurda kanlarını döken aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin hatırası önünde saygı ile eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Türk halkının demokrasiye bağlılığı…

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimini de değerlendiren UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, bu darbe girişimine karşı gösterilen direnişin demokrasiye olan bağlılığın göstergesi olduğunu vurguladı. Savaşan, bu konuda şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016’da yaşanan menfur darbe girişimi ise Türk halkının kahramanca direnişiyle engellenmiş; bu direniş, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığının en iyi ifadesi olarak Türk tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu direniş sırasında hayatını kaybeden soydaşlarımız, bizler için birer kahraman olarak yaşamaya devam edeceklerdir. Türk halkı ve onun ayrılmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkı, en iyi şekilde yönetilmeye, kendi yöneticilerini kendisi belirlemeye, bağımsız ve demokratik bir düzen içinde varoluşunu sürdürmeye layıktır. Bizler de ona en iyi hizmeti sunacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz”.