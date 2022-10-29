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Savaşan: “Türkiye Cumhuriyeti, Yolumuzu Aydınlatan Meşaledir”

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Savaşan: “Türkiye Cumhuriyeti, Yolumuzu Aydınlatan Meşaledir”
Savaşan: “Türkiye Cumhuriyeti, Yolumuzu Aydınlatan Meşaledir”

Savaşan: “Türkiye Cumhuriyeti, Yolumuzu Aydınlatan Meşaledir”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun bütün Türk toplumlarına bağımsızlık ve özgürlük için iyi bir model oluşturduğunu vurguladı.

 

Mesajında, “Türk Ulusu, tarihi gelişimi nedeniyle tek bir devlet çatısı altında toplanamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ve tarihi bağlarının çeşitliliği nedeniyle farklı oluşumlar içinde yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve mücadelesi bütün bu topluluklara önemli bir model olmuş ve ne uğrunda çalışılması gerektiğine de meşale tutmuştur” ifadelerini kullanan Dr. Ahmet Savaşan, bu meşalenin Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yolunu aydınlattığının altını çizdi. 

 

29 Ekim KKTC’nin de hür ve bağımsız yaşayacağının teminatıdır…

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir zaferin ve çağdaş bir devlet inşa etmenin adı olduğuna işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, “Cumhuriyet, din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeden çağdaş milli ve insani değerler temelinde birlik olmanın ruhudur. 29 Ekim sadece Türkiye’nin değil KKTC’nin de hür ve bağımsız yaşayacağının teminatıdır” ifadelerini kullandı.

 

Cumhuriyetin temsil ettiği değerlere sıkı sıkıya bağlıyız…

29 Ekim ile birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin olduğunun tescillendiğini belirten Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türklerinin, daha İngiliz yönetimi altında iken Cumhuriyetin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılık belirttiğini ve uygulamaya başladığını anımsattı. Kıbrıs Türk Halkı’nın geçmişten günümüze Cumhuriyetin temsil ettiği değerlere sıkı sıkıya bağlı olduğuna da vurgu yapan Savaşan, bu bağlılığın Kıbrıs Türklerinin en önemli gücü olduğunun da altını çizdi.

 

Türkiye ile birlikteliğin varoluşsal bir önemi vardır…

Türkiye Cumhuriyeti toprakları dışında yaşayan bütün Türklerin, Cumhuriyet Bayramı’na gönüllü bir şekilde sahip çıkmalarının anlamının herkes tarafından iyi kavranması gerektiğini belirten Ahmet Savaşan, “bu sahiplenme, Türk Ulusu’nun birlikteliğinin çok önemli bir işaretidir. Ayrıca bu birlikteliğin Kıbrıs Türkleri açısından varoluşsal bir önemi vardır. Öyle ki; bu birliktelik bölgesel sorunların çözümü ve bölgesel istikrar için de hayatidir” dedi.

 

Bölgesel güçler KKTC ile iş birliği yapmalıdır…

Gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), gerekse de bölgede egemen güç olmaya çalışan ülkelerin bu birlikteliğin derinliğini ve anlamını içselleştirmeleri halinde maceracı eğilimlerden uzaklaşabileceklerini ve gerçeklere dayalı, huzurlu bir bölge için adım atabileceklerini söyleyen Ahmet Savaşan, “başta GKRY olmak üzere bölgede söz sahibi olmaya çalışan bütün unsurlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin açtığı yolda ilerleyerek kendi devletlerini oluşturan Kıbrıs Türklerini yok sayma hayallerini bir kenara bırakmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile iş birliği yapma yoluna gitmelidirler. Ancak bu şekilde davranılması durumunda bölgesel huzur ve güven tesis edilebilecektir” dedi.

 

Atatürk aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum…

Ahmet Savaşan mesajının sonunda “bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyet’nin 99. yıldönümünü kutluyor; devrimleri ve dehası ile bize ufuk açan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet’in tesisi ve ilerlemesinde emeği bulunların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

 

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