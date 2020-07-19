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Savaşan:20 Temmuz Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını engelledi

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Savaşan:20 Temmuz Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını engelledi
Savaşan:20 Temmuz Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını engelledi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 20 Temmuz Barış Harekatı nedeniyle yayınladığı mesajda, bugün kendi sorunlarımızı çözmek için mücadele etmekte olmayı da Barış Harekatı’na borçlu olduğumuza dikkati çekti.Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 41’nci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Kıbrıs’ta yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu ancak bunu engelleyenin Rum tarafı olduğunun da açık-seçik görüldüğünü vurguladı.

 

20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen harekatın nedeninin, Kıbrıs Rum tarafının ele geçirdiği bütün olanakları enosis için kullanmak kararlılığı olduğunu hatırlatan Savaşan, “Kıbrıs Rum tarafı enosis konusunda o kadar kararlı hareket etmiştir ki, sonuçta Yunanistan ile birleşmeyi hangi yöntemler ile yapacakları konusunda kendi aralarında çatışmaya başlamışlar ve kendi liderliklerine darbe yapmaya kalkışmışlardır. 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilmesini engellediği unutulmalıdır. Bu harekatın esas amacı buydu ve amacına ulaşmıştır” dedi.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların iki ayrı bölgede toplanmasına neden olarak Kıbrıs sorununun şeklini değiştirdiğine de dikkate çeken Savaşan, “bugün bu gerçeğe uygun yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu kesindir. Ancak bu anlaşma, Kıbrıs Rum tarafının adanın tümüne sahip çıkma gayretleri ile engellenmektedir. Ne yazık ki, dünyanın önemli bazı güçleri de Rumlara destek olmakta ve anlaşma gayretlerinin sonuç alıcı olmasını engellemektedirler” ifadelerini kullandı.

Barış Harekatı’nın , Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını engellediğini ve Kıbrıs Türk Halkı’na yeni yaşam olanakları kazandırdığına işaret eden Savaşan, “demokratik hayatımız ve ekonomik refahımız da bu harekatın bir sonucudur. Bugün çeşitli sorunlar ile mücadele ediyor olsak bile, bu kendi kendimizi yönetmemizin bir sonucudur. Barış Harekatı olmasaydı, sorunlarımızın çözümü için mücadele etme olanağımız bile olmayacak; tamamen başkalarına bağımlı, irade ortaya koyma hakkından yoksun insanlar olarak yaşamaya mahkum edilecektik. Sorunlarımız varsa, yaşadığımız düzenden memnun değilsek, bunu değiştirmek bizim elimizdedir ve bu hakkımızın varlığını 20 Temmuz Barış Harekatı’na borçluyuz” dedi.

Dr. Savaşan, Kıbrıslı Türkleri gerçek bir halk haline getiren ve siyasi haklarına kavuşturan 20 Temmuz Barış Harekatı’nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, bu harekatın kararını veren siyasilere ve harekat sırasında şehit düşen ve gazi olan Mücahit ve Mehmetçiklere minnet borçlu olduğumuzu belirterek, “Bu kararı alan devlet büyüklerimizi saygı ile anıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

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