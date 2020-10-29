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Savaşan:29 Ekim, TC ve KKTC’nin hür ve bağımsız yaşayacağının teminatıdır

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan:29 Ekim, TC ve KKTC’nin hür ve bağımsız yaşayacağının teminatıdır
Savaşan:29 Ekim, TC ve KKTC’nin hür ve bağımsız yaşayacağının teminatıdır

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının bütün Dünya’ya Türk Milleti’nin vatanını tehdit altında gördüğünde, bu tehdidi nasıl bertaraf edeceğini, bağımsızlık ve hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, ülkesi için hiç çekinmeden canını verebileceğini ispat ettiğine dikkat çekerek, “bu azim nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar hür ve bağımsız var olacağının teminatıdır, aynı zamanda da Kıbrıs Türk Halkı’nın ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının nişanesidir” ifadelerini kullandı.

 

Savaşan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hepimize düşen en önemli görev; bugünlere nasıl gelindiğini daima hatırlayarak, genç insanlarımızın evrensel bilimin öngördüğü ilkeler doğrultusunda eğitimli, kabiliyetli, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini gözetirken, ulusal bağımsızlık ile millet egemenliğine dayanan çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devleti anlayışını da yaşatmaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaşını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, 1923’ten günümüze her Kıbrıs Türkü gibi sevinç ve gururla kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek payidar kalacağına ve el ele yürüyeceklerine dair sarsılmaz inancımı ifade eder, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelesinin kahramanlarını saygıyla yad ederim.

 

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