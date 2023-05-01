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Savaşan'dan 1 Mayıs Mesajı

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Savaşan'dan 1 Mayıs Mesajı
Savaşan'dan 1 Mayıs Mesajı

SAVAŞAN: DÜNYA’NIN KALBİ EMEKÇİLERİN 1 MAYIS BAYRAMINI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM!

 

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı (GHTC), Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın sadece gelenek değil, aynı zamanda güncel talepler etrafında her gün yenilenen bir mücadelenin adı olduğuna dikkat çekti.

 

Mesajında 1 Mayıs'ın barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günü olduğunu belirten Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan “1 Mayıs sadece gelenek değil, aynı zamanda güncel talepler etrafında her gün yenilenen bir mücadelenin adıdır. Bugün küreselleşmenin yarattığı ağır sorunlara ve tahribata karşı, bir başka seçenek için, çağdaş çalışma standartlarının ve sosyal hakların küreselleşmesi yolunda çok önemli bir simgedir 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.

 

DÜNYA EMEĞİN SÖMÜRÜLMEDİĞİ, EŞİT VE GÜZEL BİR YERE DÖNÜŞMELİ…

“Dünya’nın dört bir yanında, sağlık, turizm, tarım, ticaret, hayvancılık, eğitim ve diğer bütün alanlarda hizmet veren emekçilerin, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki önemini içtenlikle selamlıyorum” ifadelerini kullanan Ahmet Savaşan, “Dünya’nın, haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir yere dönüşmesini diliyorum. Her kesimde üreten, geliştiren ve hizmet sunan, harcadığı enerji ve döktüğü alın terleriyle özelde ülkemizin genelde ise Dünya’nın kalbini oluşturan bütün emekçilerin 1 Mayıs bayramı gönülden kutluyorum” dedi.

 

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