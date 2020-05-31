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Savaşan:Türkiye’den gelen kaynak ülkemizi rahatlattı

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Savaşan:Türkiye’den gelen kaynak ülkemizi rahatlattı
Savaşan:Türkiye’den gelen kaynak ülkemizi rahatlattı

UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, salgın sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntıların süreç içinde aşılacağını, Türkiye’den sağlanan kaynağın kamunun yanısıra özel sektörü de rahatlatacağını belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ahmet Savaşan, salgın önlemlerinin hedeflenen sonuçları vermesi ve KKTC’de uzun bir süreden beri Covid-19 virüsüne rastlanmamasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı ve “bu başarıyı ekonomik başarı ile taçlandırmak zorundayız. Hükümet, bu konuda da gerekli önlemleri almak için paydaşlarla birlikte çalışıyor. Türkiye’den sağlanan kaynak kamu maliyesini rahatlatmış, devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini güvenceye kavuşturmuştur” dedi.

Devlet, özel sektöre zamanında ödeme yapabilecek…

KKTC’ye yaptığı cömert katkılardan ötürü Türkiye’ye teşekkür eden Ahmet Savaşan, Türkiye’den sağlanan kaynağın özel sektöre yardım için de kullanılacağını belirterek, bu kaynağın özel sektör üzerindeki olumlu etkisinin, esasen kamunun özel sektöre olan yükümlülüklerini yerine getirmesi ile hissedileceğine dikkat çekti. Savaşan, “hepimizin bildiği gibi, özel sektörümüz en büyük ekonomik aktör olan devletle içiçedir. İşletmeler, devlet ile sürekli bir alış-veriş içindedir. Bu kaynak sayesinde özel sektör, devletten olan ve olacak alacaklarını zamanında tahsil edebileceğinden piyasaya güven gelecektir. Çarklar tekrardan dönmeye başlayacaktır” diye konuştu.

Özel sektörün özel desteğe ihtiyacı var…

Özel sektörün çok daha özel programlara ve desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Savaşan, hükümetin iş insanları ve ekonomik örgüt temsilcileri ile birlikte çalıştığının altını çizdi. Başbakan Ersin Tatar’ın Başbakan Yardımcısı ve ilgili bakanlar ile örgüt başkanlarıyla yaptığı toplantılarda iş dünyasının taleplerini aldığını belirten Savaşan 2. ekonomik paketin özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanması için gayret gösterildiğini söyledi.

Gelişler kolaylaştırılmalı ve sağlık güvencesi verilmeli…

Yurt dışından gelişlerin Dünya’nın pek çok ülkesinde ve Güney Kıbrıs’ta da olduğu gibi gereken önlemleri alarak ve hatta gelecek olanlara sağlık güvencesi vererek açılmasının ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından belirleyici öneme sahip olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, hükümetin, turizm ve yükseköğrenim sektörünün taleplerini ve ülke ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hareket edeceğine inanç belirtti. Savaşan, “gereken önlemleri alarak başta Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan KKTC vatandaşlarının bir an önce ailelerine ve sevdiklerine kavuşturulması için Kuzey Kıbrıs’a gelmelerinin kolaylaştırılması önemlidir. Ayrıca turistlerin ve öğrencilerin gelişlerinin de kolaylaştırılması ve hatta teşvik edilmesi büyük bir ihtiyaçtır. Ben hükümetin Covid-19 ile mücadelede halkımızla birlikte elde ettiği başarıyı ekonominin canlandırılması için gereken adımları atarak taçlandırılacağına inanıyorum. Aslında beklenti de aklın yolu da budur” diye konuştu.

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