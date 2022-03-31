  • BIST 2.236,41
  • Altın 906.719
  • Dolar 14.6449
  • Euro 16.3159
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Savaşın başlamasından bu yana 100’den fazla Ukraynalı çocuk öldürüldü

» »
UNICEF’ten Catherine Russell basın açıklamasında, “Evlerinden kaçan çocukların sayısı artmaya devam ederken, her birinin korunmaya, eğitime, güvenliğe ve desteğe ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız” dedi.
Savaşın başlamasından bu yana 100’den fazla Ukraynalı çocuk öldürüldü

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklara insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin çatışma sırasında bildirilen çocuk ölümlerinin sayısını belgelediğini ve savaş sonucunda 134 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Ancak ajans, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Örgüt ayrıca savaştan kaynaklanan kitlesel çocuk mülteci sayısı konusunda uyarmaya devam etti. UNICEF’e göre, komşu ülkelere gelen 1,1 milyondan fazla çocuk ve Ukrayna’da ülke içinde yerinden edilmiş olduğu tahmin edilen 2,5 milyon çocukla birlikte, çocuklar artık çatışmadan kaçan tüm mültecilerin yarısını oluşturuyor.

4,3 MİLYON ÇOCUK YERİNDEN EDİLDİ

UNICEF’ten Catherine Russell basın açıklamasında, “Evlerinden kaçan çocukların sayısı artmaya devam ederken, her birinin korunmaya, eğitime, güvenliğe ve desteğe ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız” dedi.

UNICEF yaptığı açıklamada, mültecilerin, özellikle çocukların insan ticareti ve sömürü riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı ve örgütün, sınır geçişlerinde koruma taraması da dahil olmak üzere çocukları güvende tutmak için sivil toplum ortakları ve ulusal hükümetlerle ortaklık kurduğunu söyledi.

Geçen hafta ajans, 4,3 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi. Bu ayın başlarında ajans, Rusya’nın işgalinden bu yana Ukraynalı bir çocuğun neredeyse her saniye mülteci haline geldiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsviçre Covid-19 Yasaklarını Tamamen Kaldırıyor30 Mart 2022 Çarşamba 17:09
  • Ukrayna: Çernobil’de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin30 Mart 2022 Çarşamba 14:35
  • Çernihiv Valisi: Rusya'nın saldırılarında azalma yok30 Mart 2022 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna: Rusya İstanbul'da ilk kez bizi dinledi30 Mart 2022 Çarşamba 12:22
  • Ukrayna: Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi devam ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • BM, Ukrayna’daki Ölü ve Yaralı Sayısını Açıkladı29 Mart 2022 Salı 23:37
  • Belçika, 21 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etti29 Mart 2022 Salı 22:49
  • Hollanda, Casusluk İddiasıyla Rus Diplomatları Sınır Dışı Etti29 Mart 2022 Salı 21:27
  • Polonya, Ruslara Ait Mal Varlıklarını Dondurdu29 Mart 2022 Salı 19:21
  • Alman gazete: “Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil!”29 Mart 2022 Salı 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti