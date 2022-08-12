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Savaşın Rus ekonomisini 4 yıl geriye atması bekleniyor

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Bloomberg ekonomistleri Rusya'nın GSYİH'nin muhtemelen son çeyrekte bir yıldan fazla bir süredir ilk kez küçüleceğini, yıllık yüzde 4,7 düşüş beklediklerini belirttiler.
Savaşın Rus ekonomisini 4 yıl geriye atması bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali, saldırının ardından ilk tam çeyrekte Rusya ekonomisini dört yıl geriye götürmesi ve ekonomide rekor kıran en uzun gerilemelerden birinin olması bekleniyor.

Rusya’da savaşın tablosu 2022'nin başında hızlanan bir ekonominin, ikinci çeyrekte daralmaya başlaması bekleniyor. Cuma günü açıklanacak veriler, Bloomberg tarafından ankete katılan 12 analistin medyan tahminine göre, gayri safi yurtiçi hasılanın bir yıldan fazla bir süredir ilk kez küçüldüğünü ve yıllık yüzde 4,7 düştüğünü gösteriyor.

Bloomberg Rusya Ekonomisti Alexander Isakov, “Ekonomi, ikinci çeyrekte 2018 boyutuna geri dönerek dört yıllık büyümeyi bırakacak. Para politikasının talebi desteklemesiyle birlikte daralmanın dördüncü çeyreğe doğru yavaşlamasını bekliyoruz. Yine de Avrupa enerji yasağı ihracatı azaltacağı için ekonomi 2023'te yüzde 2 daha kaybedecek” dedi.

Savaşla ilgili uluslararası yaptırımların sarsıntısı ticareti kesintiye uğrattı ve tüketici harcamaları toparlanırken otomobil üretimi gibi endüstrileri felç etti. Ekonomideki düşüş şu ana kadar korkulandan daha az hızlı görünse de, merkez bankası çöküşün önümüzdeki çeyreklerde daha da kötüleşeceğini tahmin ediyor ve gelecek yılın ikinci yarısına kadar bir toparlanma beklemiyor.

CentroCredit Bank Rusya Ekonomisti Evgeny Suvorov, "Kriz çok düzgün bir yörüngede ilerliyor" dedi. Suvorov "Ekonomi en iyi ihtimalle 2023'ün ortalarında en düşük noktasına ulaşacak" diye ekledi.

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