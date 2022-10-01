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Savaşın seyri yeniden değişiyor! Ukrayna: Askerlerimiz şehre girdi

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Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak ettiğini açıklamasının ardından savaş yeniden alevlendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrine girdiğini duyurdu.
Savaşın seyri yeniden değişiyor! Ukrayna: Askerlerimiz şehre girdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri, Donetsk bölgesi Liman’a giriyor. Ukrayna ordusu, bugünün ve gelecekteki herhangi bir ‘referandumda’ belirleyici oya her zaman sahip olmuştur ve olacaktır.” ifadesi kullanıldı.

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UKRAYNA BAYRAĞI ASTILAR

Açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehri tabelasına Ukrayna bayrağını astığını gösteren görüntü de paylaşıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Ukrayna güçlerinin Liman şehrine doğru ilerlediği, yol kenarlarında imha edilmiş çok sayıda Rus zırhlısı, Rus askerlerine ait cesetler olduğu, şehre giden bir köprünün yıkıldığı görüldü.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, yaptığı açıklamada, “Biz zaten Liman’dayız ama çatışmalar devam ediyor.” ifadesini kullandı.

RUSYA LİMAN’DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı da “Kuşatma tehdidinin oluşması nedeniyle müttefik birlikler, Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yerlere çekildi.” açıklamasını yaptı.

RUS ASKERLERİNİN KUŞATILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu söylemişti.

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