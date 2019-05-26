Savaşta ölen Kıbrıslı Türk'ün midesindeki çekirdekten incir ağacı yetişt
İnanması ne kadar güç olsa da tamamen gerçek bir hikayeye hazır mısınız? 44 yıl önce bir mağarada öldürülen Kıbrıslı Türk Ahmet Hergüner'in midesindeki incir çekirdeği, öldürüldüğü mağaraya güneş ışığının girmesi sonucu yetişti. İşte filmlere konu olacak ilginç hikaye...
İnanması ne kadar güç olsa da tamamen gerçek bir hikayeye hazır mısınız? 44 yıl önce bir mağarada öldürülen Kıbrıslı Türk Ahmet Hergüner'in midesindeki incir çekirdeği, öldürüldüğü mağaraya güneş ışığının girmesi sonucu yetişti.
26 Mayıs 2019 Pazar 16:45
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