İnanması ne kadar güç olsa da tamamen gerçek bir hikayeye hazır mısınız? 44 yıl önce bir mağarada öldürülen Kıbrıslı Türk Ahmet Hergüner'in midesindeki incir çekirdeği, öldürüldüğü mağaraya güneş ışığının girmesi sonucu yetişti. İşte filmlere konu olacak ilginç hikaye...

İnanması ne kadar güç olsa da tamamen gerçek bir hikayeye hazır mısınız? 44 yıl önce bir mağarada öldürülen Kıbrıslı Türk Ahmet Hergüner'in midesindeki incir çekirdeği, öldürüldüğü mağaraya güneş ışığının girmesi sonucu yetişti.