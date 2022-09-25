  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu

» »
Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu
Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu

7 aydır Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı istediğini elde edemeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi sonrasında ülkeyi terk ederek Gürcistan'a geçmeye çalışan Ruslar, "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sınır kapısındaki uzun kuyruk ve trafik nedeniyle bazı Rus vatandaşlarının Gürcistan'a geçişi yaklaşık 40 saat sürdü. Öte yandan ABD, sınır kapılarını kapatması için Gürcistan'ı uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Ruslar panik içinde ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, savaşın ortasında kalmak istemeyen Ruslar karayoluyla Gürcistan'a geçiyor.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kısmi seferberlik ilanının ardından ülkeyi terk eden Ruslar, Rusya-Gürcistan sınırındaki "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sınır kapısındaki uzun kuyruk ve trafik nedeniyle bazı Rus vatandaşlarının Gürcistan'a geçişi yaklaşık 40 saat sürdü. Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle, Gürcistan karayolunu transit olarak kullanan ve aralarında Türkiye, Ermenistan ve birçok ülkenin bulunduğu yüzlerce tır saatlerce beklemek zorunda kaldı.

 

SAVAŞ NEDENİYLE KAÇIYORLAR

Öte yandan, Rus vatandaşları, vatanlarını terk etmelerinin ilk sebebinin savaş olduğunu gizlemiyor. Bazıları Gürcistan'da kalıp yaşamak için geldiklerini, diğer kısmı ise Gürcistan üzerinden farklı ülkelere gideceğini, oraya yerleşeceklerini ve ardından ailelerini de yanlarına alacaklarını söylüyor.

Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu

"2 BİNDEN FAZLA ARAÇ BEKLİYOR"

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'dan yapılan açıklamada Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluktan bahsedilerek, "Yukarı Lars kontrol noktasından geçmek için uzun bir araç kuyruğu mevcut. Yaklaşık 2 bin 300 araba sınırda bekliyor. Devlet Karayolları Müfettişliği, vatandaşları Rusya Federasyonu sınırlarının dışına çıkılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan'ın sınırlarını kapatması ve en azından kısa vadede Rus turistlere izin vermemesi akıllıca bir karar olurdu. Savaş çağındaki erkeklerin bu küçük ama önemli müttefike girmesi çok tehlikeli" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’den savaşla ilgili yeni hamle… Kararnameyi imzaladı24 Eylül 2022 Cumartesi 20:44
  • Onlara nükleer korku yok: İşte milyarderlerin son derece lüks gizli sığınakları24 Eylül 2022 Cumartesi 17:55
  • Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:57
  • Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor24 Eylül 2022 Cumartesi 10:01
  • Kabil’de Cuma namazı çıkışında patlama: En az 7 ölü23 Eylül 2022 Cuma 20:59
  • Çin’den ABD’ye ‘soğuk savaş’ uyarısı23 Eylül 2022 Cuma 20:17
  • Rusya'dan Antalya'ya son bilet 202 bin TL'ye satıldı!23 Eylül 2022 Cuma 15:02
  • NATO, Çin’den Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi22 Eylül 2022 Perşembe 20:36
  • Rusya’da 'kısmi seferberlik' ardından Ruslar Google'a soruyor: Ülkeden nasıl kaçılır? Kol nasıl kırılır?21 Eylül 2022 Çarşamba 22:05
  • NATO’dan Putin’in açıklamalarına tepki21 Eylül 2022 Çarşamba 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti