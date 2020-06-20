  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Savcı, 1972’de hayatını kaybeden Mahir Çayan’ı 2012'de kurulan YPG’nin üyesi yaptı

»
Savcı, 1972’de hayatını kaybeden Mahir Çayan’ı 2012'de kurulan YPG’nin üyesi yaptı
Savcı, 1972’de hayatını kaybeden Mahir Çayan’ı 2012'de kurulan YPG’nin üyesi yaptı

Malatya’da SOL Parti üyesi Ü.A.’ya, Facebook paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, 1972 yılında hayatını kaybeden Mahir Çayan’ın, 2012 yılında kurulan YPG’ye üye olduğu savunuldu.

BirGün’den Uğur Koç’un haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SOL Parti üyesi Ü.A. isimli yurttaş hakkında, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yaptığı paylaşımlar üzerinden “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin tamamı, Ü.A. isimli yurttaşın Facebook’tan yaptığı paylaşımlara dayandırıldı. İddianamede SOL Partili Ü.A.’nın söz konusu paylaşımları hakkında “değişik zamanlarda kendisine ait ve kullanımında olan Facebook sosyal paylaşım sitesinde, PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını, sözde bayrak ve amblemler ile flamalarının paylaşımlarını yaparak terör örgütünü özendirici hale getirmeye çalıştığı” iddiasında bulunuldu. Savcılık, 1968 yılı devamındaki devrimci gençlik hareketinin içinden çıkan THKP-C’nin önde gelen iki isminin, ölümlerinden yıllar sonra kurulan örgütlere mensup olduklarını savundu.

ÇAYAN’A YPG, CEVAHİR’E PKK!

30 Mart 1972’de Tokat’ın Kızıldere köyünde katledilen Mahir Çayan’ın 2012 yılında kurulan YPG’nin mensubu olduğunu öne süren Savcılık, 1 Haziran 1971’de İstanbul Maltepe’de katledilen Hüseyin Cevahir’i ise 1978’de kurulan PKK ile ilişkilendirdi.

İddianamede iki isim hakkında şu ifadeler kullanıldı:

- 27 Ocak tarihinde; PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu Mahir Çayan’a ait kara kalem resim üzerinde “ülke faşizmin kuşatması altındaysa tüm güzler birleşmelidir” şeklinde yorum bulunan fotoğraf paylaşımda bulunduğu…

- 1 Haziran 2018 tarihinde, “Devrimci Yol Hüseyin Cevahir 1 Haziran 1971 Unutmayacağız” şeklinde yorum ve “Hüseyin Cevahir Yaşıyor!” açıklaması ile PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Hüseyin Cevahir'e ait fotoğraf paylaşımında bulunduğu…

’İDDİANAME GERÇEKLERDEN UZAK’

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep eden garabet iddianamesini değerlendiren Ü.A.’nın Avukatı Ezgi Ergen, “Mahir Çayan’ın ölüm yılı dikkate alındığında dahi iddianamenin gerçekten uzak olduğu çok açık iken benzeri birçok paylaşım için aynı kanaate varılarak müvekkil aleyhine iddianame düzenlenip mahkeme tarafından kabul edilmiş” yorumu yaptı.

Avukat Ergen ayrıca şunları söyledi:

“Hem ifade özgürlüğü sınırları içerisinde değerlendirilmesi gereken somut durumun yargılamaya açık hale gelmesi, hem de iddianamenin objektif tarihe dahi bu kadar aykırı olması hukuki açıdan ne yazık ki talihsizdir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AYM’den Demirtaş kararı: Tutukluluk makul süreyi aştı19 Haziran 2020 Cuma 18:43
  • Kerimcan Durmaz için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hapis istemi19 Haziran 2020 Cuma 18:04
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “Bizimle anlaşmak isteyenler Güney Kıbrıs’la anlaşmaları iptal etmeli”19 Haziran 2020 Cuma 17:02
  • Anayasa Mahkemesi'nden Demirtaş için hak ihlali kararı19 Haziran 2020 Cuma 11:45
  • Terk etmek istediği eşi tarafından vurulan kadın, kanıyla yere not bıraktı: Beni Ragıp vurdu, üzülmeyin, kurtuldum19 Haziran 2020 Cuma 10:23
  • Bakan Pilli: "Toplam 209 test yapıldı, pozitif vaka yok"18 Haziran 2020 Perşembe 18:59
  • Türkiye'de 4 bin 744 hakim ve savcının görev yeri değişti18 Haziran 2020 Perşembe 18:38
  • Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş son yolculuğuna uğurlandı18 Haziran 2020 Perşembe 18:25
  • İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasına yıldırım düştü: 'Birden gürültü koptu, dumanlar çıkmaya başladı'18 Haziran 2020 Perşembe 18:20
  • Türk yetkili: Irak’taki üslerimizi artıracağız18 Haziran 2020 Perşembe 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti