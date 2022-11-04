Savcı, Canan Kaftancıoğlu’nun hapsini istedi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan hapis cezası istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklandı. Mütalaada, Canan Kaftancıoğlu'nun olay tarihinde herkesin görebileceği şekilde paylaşım yaptığı belirtildi.

Mütalaada, Kaftancıoğlu tarafından Altun'a yönelik söylemlerin incitici ve tahkir edici söylemler olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı söz alarak, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istediğini ifade etti. Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı ise, önceki celse yazılan müzekkerelere ilişkin mahkemeye gelen yazılı cevapları incelemek ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Kaftancıoğlu'nun avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020'de CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu tarafından açıklama yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturmaya konu açıklaması esnasında müştekiyi hedef alarak dile getirdiği “kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak” şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğu belirtildi.