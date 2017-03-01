Savcı, "Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe öğretmene hapis cezası istedi!

Savcı, kendini "ihbar" eden 38 aydın için de beraat talebinde bulundu

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanan ve “İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" diyen ÖğretmenAyşe Çelik için 7.5 yıl hapis istendi.

dihaber’de yer alan habere göre, Çelik’e destek olmak için kendilerini "ihbar" eden 38 aydın, sanatçı, gazeteci ve yazarın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Ayşe Çelik katılmazken, çok sayıda sanık duruşmada hazır bulundu. Avukatların savunması ile başlayan duruşma da iddia makamı mütalaa sundu.

Savcı, Ayşe öğretmen için “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 7 buçuk yıla kadar ceza talebinde bulunurken, Ayşe Öğretmene destek olmak için kendilerini ihbar eden 38 kişi içinde beraat talebinde bulund