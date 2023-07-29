Savcı, Emniyet’e Alaattin Çakıcı ve Halil Falyalı ilişkisini sordu

Halil Falyalı cinayetinin sanığı Mehmet Faysal Söylemez’in avukatına gönderdiği bir notta, savcının Alaattin Çakıcı ve Halil Falyalı ile ilişkisinin araştırılması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Sanal Bet ve Casino işletmecisi Halil Falyalı cinayetinin sanığı Mehmet Faysal Söylemez’in avukatına gönderdiği bir notta, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın da ismi geçti. Savcının, Emniyet’e Çakıcı’nın Söylemez kardeşler ve Halil Falyalı ile ilişkisinin araştırılması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Halk TV’de yer alan Seyhan Avşar’ın haberine göre Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturma aşamasında kritik bir adımın atıldığını ortaya koyan belgeye ulaştı. Yapılan telefon incelemesinde Halil Falyalı cinayetinin bir numaralı sanığı Mehmet Faysal Söylemez’in cinayetten birgün sonra avukat Atalay Burak Türkel’e bir kağıdın fotoğrafını çekip gönderdiği tespit edildi. Söz konusu notta, “Alaattin Çakıcı 14 milyon dolar. Mehmet Kocakerim Londra’da restoran zinciri berber Yaşar’ın yeğeni. Esas işi kara para aklamak. 14 ay önce Malta’da (Ali Çakıcı, Armağan Deniz, Yaşam Ayavefe)” şeklinde birtakım isimler yer alıyordu.

Cinayetten üç gün sonra gözaltına alınan ve 20 Şubat 2022 günü emniyette ifadesi alınan Mehmet Faysal Söylemez’e söz konusu not soruldu. Söylemez, “Kardeşim Mustafa Söylemez’in cinayet sonrası gözaltına alınmasından sonra bu not bana kimliğini hatırlayamadığım biri tarafından fiziki olarak geldi. Ben de bunun üzerine nedenini bilmeden Atalay Burak Türkel’e bu notu gönderdim. Neden gönderdiğimi bilmiyorum.” dedi.

‘İrtibat ve çıkar çatışması araştırılsın’

Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne resmi yazı yazan savcı, söz konusu notta ismi geçen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Yaşam Ayavefe ile diğer kişilerin Mustafa Söylemez ve Falyalı cinayetinde ismi geçen diğer örgüt üyeleriyle irtibatının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Bu isimlerin Halil Falyalı’yla irtibat, çıkar çatışmalarının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

‘Doğrudan tespit yok’

Emniyet bu yazıya 3 ay sonra yanıt verdi. Açık kaynak taramasında cinayet sonrası aralarında Tolga Şardan, Timur Soykan gibi gazetecilerin yazdığı yazıların görselleri dosyaya sunuldu. Söz konusu yazılarda Çakıcı’nın Falyalı cinayetinin ardından Kıbrıs’taki yeraltı dünyasına hakim olduğu, Yaşam Ayavefe’nin Falyalı’nın büyük bir rakibi olduğuna ilişkin bilgiler yer alıyordu. Bu yazılar soruşturma dosyasına girdi. Ancak Emniyet kapalı kaynak taramasında Çakıcı, Ayavefe ve diğer isimlerin cinayet sanıkları ve Halil Falyalı ile bağlantılarının olduğuna dair doğrudan bir tespitin bulunmadığını öne sürdü.