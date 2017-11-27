Savcı Nuriye Gülmen’in tahliyesini istedi

KHK ile işinden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve ardından tutuklanan Nuriye Gülmen için savcı tahliye talebinde bulundu. Savcı Gülmen’in kaçma şüphesi olmamasını göz önünde bulundurdu.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen davada savcı, KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve ardından tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen'in tahliyesini istedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevine başlayan Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davanın beşinci celsesinde savcı, Gülmen için adli kontrol şartıyla tahliye talebinde bulundu.

Savcı, açlık grevinin 264'üncü gününde olan Gülmen'in kaçma şüphesinin olmamasını göz önünde bulundurdu.

Duruşmada söz alan Gülmen de tahliye talebini yineledi. Gülmen, "Savcı tahliyemi istedi. Bunu bir lütuf olarak değil, hukukun gereği olarak istiyorum" dedi.

Yöneltilen suçlamalar

Özakça ve Gülmen, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılanıyor.

Özakça, davanın üçüncü duruşmasının yapıldığı 20 Ekim'de tahliye edilmişti.