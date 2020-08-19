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Savcılık, cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanmasını talep etti

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Savcılık, cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanmasını talep etti
Savcılık, cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanmasını talep etti

Batman'da 18 yaşındaki genç kadına cinsel istismarda bulunarak intihar etmesine yol açan uzman çavuş Musa Orhan hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edildi.

Savcılık’tan yapılan açıklamada “Mağdur İ.E.'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.” İfadesi kullandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.

Açığa alındı

Siirt Barosu Orhan’ın yürütülen soruşturma kapsamında çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığını duyurmuştu.

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