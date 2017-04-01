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Savcılık Gülen medyası davası tahliyelerine itiraz etti

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Savcılık Gülen medyası davası tahliyelerine itiraz etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülen yapılanmasının medya ayağında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen 21 kişiden 13'ü hakkında yeni bir gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'de darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanmasının medya ayağında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen 21 kişiden 13'ü hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılığın talebi üzerine söz konusu sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alınmasına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı, hakkında tahliye kararı verilen 21 kişiden 8'i hakkında ise bir üst mahkemeye itirazda bulundu. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu 8 kişinin tahliye kararına itirazı kabul etti.

İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Temmuz darbesinden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanmasının medya ayağında yer aldıkları iddiasıyla 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılanmasına cuma günü devam edilmiş, davada mahkeme heyeti "suç vasfının ileride sanıklar lehine değişme ihtimalini ve sabit ikametgah sahibi olmalarını" gerekçe göstererek aralarında Atilla Taş'ında da bulunduğu 21 sanığın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme tutuklu yargılanan diğer 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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