  • BIST 112.712
  • Altın 322,351
  • Dolar 6,0803
  • Euro 6,7993
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

‘Savcıyım’ diye vatandaşı dolandıranlar, birbirlerini de dolandırmaya kalktı

»
‘Savcıyım’ diye vatandaşı dolandıranlar, birbirlerini de dolandırmaya kalktı
‘Savcıyım’ diye vatandaşı dolandıranlar, birbirlerini de dolandırmaya kalktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 'Savcıyım' diye vatandaşları dolandıranlar, birbirlerini de dolandırmaya kalktılar. Dolandırdıkları parayı bölüşemeyince kavgaya tutuştular, yakayı ele verdiler. 5 dolandırıcıdan 4'ü tutuklandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre 9 kişiden oluşan bir grup ormanlık alanda kavga etti, ardından otomobillerle kısa süreli kovalamaca yaşayarak kazaya karıştı. Olay yerine gelen polisler, burada yaralı bir kişiye rastladı. Yaralı şahıs ile beraberindeki şahıs, tanımadıkları birkaç şahıs tarafından gasp edildiklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, olayın gasp değil de çete üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık olduğunu tespit etti. Polis, 9 kişiden oluşan telefon dolandırıcılığı çetesinin, Samsun’da bir vatandaşı 49 bin TL, Burdur’da bir vatandaşı 93 bin TL olmak üzere toplamda 142 bin TL dolandırdığını, fakat 93 bin TL’nin sahibinin paraya bloke koydurması nedeniyle bankadan çekemediklerini belirledi. Çete üyelerinin 49 bin TL parayı bölüşme konusunda tartışma yaşadıkları ve bu nedenle kavga ettikleri belirlendi.

Kavga sonucunda iki kişinin polise gidip gasp edildiklerini söyleyerek suç duyurusunda bulundukları öğrenilmişti.
Olayla ilgili olarak Y.Y., B.Ş., A.İ., K.E.Y., ve H.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan Y.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4şahıs ise, dolandırıcılık suçu nedeniyle tutuklandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kremlin, Erdoğan-Putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı05 Mart 2020 Perşembe 10:44
  • Erdoğan İle Putin Bugün Bir Araya Gelecek05 Mart 2020 Perşembe 10:41
  • Erdoğan'ın avukatından "Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi şerefsizdir" diyen CHP'li Özkoç'a: Bu hadsiz açıklamaların hesabını yargı önünde vereceksiniz04 Mart 2020 Çarşamba 23:16
  • Kritik Putin-Erdoğan zirvesi yarın: Masada ne var; kim, ne istiyor?04 Mart 2020 Çarşamba 19:48
  • Türkiye'de Yeşil erik kilosu 750 liradan piyasaya çıktı04 Mart 2020 Çarşamba 19:46
  • Türkiye'de Umre dönüşü rahatsızlanan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında04 Mart 2020 Çarşamba 18:32
  • Son dakika… Meclis’te vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu (VİDEO)04 Mart 2020 Çarşamba 17:43
  • CHP'den Erdoğan'a yanıt: Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz, vatan haini04 Mart 2020 Çarşamba 15:57
  • Baba oğul tartışması cinayetle bitti04 Mart 2020 Çarşamba 15:48
  • Türkiye-İran sınırında deprem04 Mart 2020 Çarşamba 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti