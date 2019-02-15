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Save The Children: Bir nesil kaybolabilir

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Save the Children yardım örgütüne göre dünya üzerinde her beş çocuktan biri savaşın ortasında yaşıyor. Okullara yapılan saldırılar ve çocuk asker sayısının arttığını belirten aktivistler "kayıp nesil" konusunda uyarıyor.
Save The Children: Bir nesil kaybolabilir

Dünyada yaklaşık her beş çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor. Her yıl 100 binden fazla bebek savaş ve çatışma bölgelerinde hayatını kaybediyor. Savaşlarda asker olarak kullanılan çocukların sayısı artarken, her yıl artan sayıda okul ve hastane saldırıların hedefi oluyor.

Bu yıl kuruluşunun 100'üncü yılını dolduran, çocuklara yardım örgütü Save the Children'in hazırladığı rapor savaş bölgelerinde yaşayan çocuklara yönelik ağır hak ihlallerini gözler önüne serdi.

Çocuklara Karşı Savaş adlı rapora göre 2017 yılında savaş bölgelerinde yaşayan çocukların sayısı 1990'lara oranla iki kat artarak 420 milyona ulaştı. 1990'lı yıllarda bu çocukların sayısının 200 milyon olduğuına dikkat çekildi.

"Çocukların çektiği acılar korkunç bir hal aldı"

"Savaşın ortasındaki çocukların yaşadığı acı, giderek daha korkunç bir hal alıyor" diyen Save the Children Almanya Yöneticisi Susanna Krüger ülkelerin savaş hukukuna uymadığına dikkat çekti. "21. yüzyılda insanlığın en temel ahlak kurallarına sırtını dönüşü karşısında dehşete düşüyoruz" diyen Krüger, çocukların ve sivillerin savaşlarda hiçbir koşul altında hedef olmaması gerektiğini vurguladı. 

Rapor koordinatörü Meike Riebau da okullar ve hasatenelere yönelik saldırıları kınayarak, bu kurumların güvenliğinin sağlanmamasının, savaş sonrası yeniden yapılanmayı çok daha zor hale getireceğini belirtti. Riebau okullara yönelik saldırıların "bir neslin kaybolmasına" yol açacağına dikkat çekti.

Rapora göre çocuklar için en tehlikeli 10 ülke Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Nijerya, Somali ve Mali.

Bu ülkelerde 2013 ila 2017 yılları arasında en az 550 bin bebek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Beş yaş altı bütün çocuklar dikkate alındığında ise hayatını kaybeden çocukların sayısı 870 bine kadar yükseliyor.

Ölümlere çoğunlukla savaşın dolaylı sonuçları olan açlık, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişim ve alt yapı hizmetlerinin hasar görmesi neden oldu. 2013 ila 2017 yılları arasında bu ülkelerde savaşa bağlı olarak hayatını kaybeden yetişkinlerin sayısının ise yaklaşık 175 bin olduğu bilgisi verildi.

Ağır çocuk hakları ihlalleri

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamların da dikkate alındığı rapora göre 2010 ila 2017 yılları arasında çocuk hakları ihlalleri üç katına çıktı. Rapora göre çocuklar her gün savaş bölgelerinde saldırılara hedef oluyor, sakat bırakılıyor, kaçırılıyor ya da asker olarak kullanılıyor. 

Sadece 2016 ila 2017 yılları arasında asker olarak kullanılan çocukların sayısı yüzde üç oranında artı. Çocukların cinsel istismarı yüzde 12, kaçırılan çocukların sayısıysa yüzde 62 oranında artış  gösterdi. 2017 yılında bin 432 okula saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Uluslararası toplum, savaş hukuku kurallarının yok sayılmasına göz yummamalıdır" diyen Save The Children Almanya Yöneticisi Krüger BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilen Alman hükümetine çağrıda bulunarak, hükümetin çocukların korunması ve refahı konusunda sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

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