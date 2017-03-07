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Save the Children: Suriyeli çocukların ruh sağlığı giderek bozuluyor

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Save the Children: Suriyeli çocukların ruh sağlığı giderek bozuluyor
İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları koruyun), ülkelerindeki savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli çocuğun ruh sağlığının giderek bozulduğunu bildirdi.

Yardım kuruluşunun "Gizli yaralar" başlıklı son raporunda, hala savaşın dehşetini yaşayan Suriyeli çocukların büyük stres altında oldukları uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca Suriyeli çocuklara derhal yardım eli uzatılmaması halinde, Suriye'de bir neslin gördüğü zararın telafi edilemeyeceği vurgulandı.

Save the Children, 2 milyon 300 bin Suriyeli çocuğun ülkelerini terk ettiklerine dikkat çekti. 6 yaşından küçük en az 3 milyon Suriyeli çocuğun da savaş dışında birşey bilmediğini kaydetti.

Uluslararası yardım kuruluşu, Suriyeli çocuklara psikolojik desteğe yönelik bazı programların ise fevkalede sonuç verdiğini belirtti. Benzer programların Suriye çapında genişletilerek uygulanması gerektiğini vurguladı.

 

450'den fazla kişiyle görüşüldü

Suriye'de altı yıl önce başlayan iç savaşta 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Save the Children ise son raporu için Suriye'nin 14 vilayetinden yedisinde 450'den fazla kişiyle görüştüğünü bildirdi.

Bu kişiler arasında çeşitli yaşlardan çocuklar, anne-babalar, hastabakıcılar, sosyal hizmet görevlileri, yardım kuruluşu çalışanları ve öğretmenler bulunuyor.

 

Rapordan çarpıcı tespitler

Uluslararası yardım kuruluşunun "Suriyeli çocukların ruh sağlığı hakkındaki en büyük çalışma" olarak nitelendirdiği rapordan bazı tespitler şöyle:

-Suriyeli çocukların neredeyse tamamı ve yetişkinlerin yüzde 84'ü, çocukların yaşadığı psikolojik strejin en önemli nedeninin bombardımanlar olduğunu söyledi.

-Çocukların üçte ikisi ya sevdiklerinden birini kaybetmiş, ya evlerinin bombalanmasına tanık olmuş ya da savaşta yaralanmış.

-Görüşleri alınanların yüzde 71'i, travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle çocukların giderek yataklarını daha fazla ıslattıklarını ve istemsiz idrar kaçırdıklarını kaydetti.

-Yetişkinlerin yüzde 48'i çocukların konuşma yeteneklerini kaybettiklerini ya da savaşın başlamasının ardından konuşma güçlüğü çektiklerini belirtti.

-Save the Children'a konuşanların yaklaşık yarısı "çocukların düzenli olarak ya daima acı çektiklerini veya büyük üzüntü duyduklarını" vurguladı.

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