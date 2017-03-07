Save the Children: Suriyeli çocukların ruh sağlığı giderek bozuluyor

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları koruyun), ülkelerindeki savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli çocuğun ruh sağlığının giderek bozulduğunu bildirdi.
Yardım kuruluşunun "Gizli yaralar" başlıklı son raporunda, hala savaşın dehşetini yaşayan Suriyeli çocukların büyük stres altında oldukları uyarısı yapıldı.
Raporda ayrıca Suriyeli çocuklara derhal yardım eli uzatılmaması halinde, Suriye'de bir neslin gördüğü zararın telafi edilemeyeceği vurgulandı.
Save the Children, 2 milyon 300 bin Suriyeli çocuğun ülkelerini terk ettiklerine dikkat çekti. 6 yaşından küçük en az 3 milyon Suriyeli çocuğun da savaş dışında birşey bilmediğini kaydetti.
Uluslararası yardım kuruluşu, Suriyeli çocuklara psikolojik desteğe yönelik bazı programların ise fevkalede sonuç verdiğini belirtti. Benzer programların Suriye çapında genişletilerek uygulanması gerektiğini vurguladı.
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