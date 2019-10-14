Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili muhalefete bilgi verecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili muhalefete bilgi verecek.
Akar'ın saat 12:30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 16:00'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
Ayrıca, yarın TBMM Genel Kurulu'nda bir bakanın operasyonla ilgili bilgi vermesi öngörülüyor.
Yarınki oturumda siyasi partilerin de değerlendirme yapması planlanıyor.
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