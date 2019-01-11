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Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti

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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde bulunurken, Menbiç ve Fırat'ın doğusu ile alakalı planlamaların yapıldığını söyledi.
Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından henüz çekilme takvimi netleşmezken Türkiye'den Suriye'ye olası bir askeri operasyonla ilgili olarak operasyonun ABD'nin çekilmesine bağlı olmadığı açıklamaları geldi.

Bu açıklamaların ardından bugün Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Murat Dündar ile birlikte Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre Akar "Şu anda bir tarafta önümüzde Menbiç var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi. Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde, daha önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir" ifadelerini kullandı.

Habere göre Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir. Yüzyıllardan beri ekmeğimizi, tarihimizi, coğrafyamızı, kültürümüzü paylaştığımız, et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor. Dolayısıyla bizim hedefimizin de terörist olduğunu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk ve Rus savunma bakanlarının Suriye'deki durumla ilgili dün bir telefon görüşmesi greçekleştirildiği bildirildi. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada Hulusi Akar ve Sergey Şoygu'nun İdlib ve diğer bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştüğü belirtildi.

 

YPG Türkiye'nin hedefinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından henüz çekilme takvimi netleşmezken geçen günlerde ABD'nin Suriyeli Kürtlerin güvenliğini garantilemek istemesi ile ikili ilişkiler tekrar gerildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyonuyla ilgili olarak "Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil" dedi ve ekledi: "ABD çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar."

Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle, IŞİD'e karşı mücadelede Washington'a destek olan YPG'yi terör örgütü olarak görüyor ve sınırında bu grubun konuşlanmasına karşı çıkıyor.

Salı günü Ankara'yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme konusunu görüşmüştü. ABD yönetimi, Ankara ile bölgedeki Kürtlerin güvenliğini garanti altına alacak bir anlaşma yapma çabasında.

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