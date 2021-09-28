Savunma Bakanı Akar, Suriye’nin İdlib’e yönelik operasyonları hakkında konuştu: Bu saldırılarla oradaki insanları radikalleştiriyorsunuz

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin son dönemde İdlib’e yönelik artan operasyonları hakkında konuştu.

Akar, “Onlar 'oradaki terörist gruplara karşı' bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi ve ekledi:

“Bu saldırılarla ayrıca oradaki insanları radikalleştiriyorsunuz. Saldırılarda evini, toprağını kaybeden insanın psikolojisini düşünün. Evini, toprağını geri almak için çözüm arayışına giriyor ve radikalleşme oluyor.”

Akar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerde bunun gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi ve ekledi:

“Burada başından beri söylediğimiz şey, BM koordinesinde Suriye'nin geleceği konusunda söz sahibi olan grupların temsilcilerinin anayasa yapmaları, anayasanın yapılmasının ardından seçimin gerçekleştirilmesi, Suriye'nin dışındakiler dahil seçimlere katılıp yönetimi kurmasıdır.”

Akar Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme yapabileceğini de belirtti.