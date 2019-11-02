Savunma bakanları üçlü zirvesi 5 Kasım’da Atina’da gerçekleştirilecek

Haravgi gazetesi, 3 bakanın Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ve 3 ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini ele alacaklarını yazdı.
Haberde, 3 bakanın 6 Kasım’da da Girit’te yapılacak “Medusa” tatbikatını izleyeceği kaydedildi.
Haravgi gazetesi, 3 bakanın Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ve 3 ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini ele alacaklarını yazdı.
Haberde, 3 bakanın 6 Kasım’da da Girit’te yapılacak “Medusa” tatbikatını izleyeceği kaydedildi.
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