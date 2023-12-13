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Savunma sanayiinden "yavru dronlu" hibrit robot

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Türk savunma sanayii bünyesinde yürütülen çalışmalarla tekerlerle karada ilerleyen, döner kanatlarıyla uçma yeteneğine sahip hibrit itkili "HİRO", aynı zamanda ana gövdesinde bir mikro insansız hava aracı, "yavru dron" barındırıyor.
Savunma sanayiinden "yavru dronlu" hibrit robot

Türk savunma sanayii bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 100-150 gram ağırlığında, avuç içi büyüklüğünde mikro insansız hava aracı geliştirdi.

İnsansız hava aracı projeleri yürüten Lapis Havacılık, 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde hibrit itkili robot HİRO'yu sergiledi. Sahip olduğu tekerlerle karada ilerleyen döner kanatlarıyla uçma yeteneğine sahip HİRO, aynı zamanda ana gövdesinde bir mikro insansız hava aracı, "yavru dron" barındırıyor.

Lapis Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Tansel Nuran Birdir, dar ve kapalı alanlarda gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hibrit itkili robot HİRO projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sistemin 3 temel özelliği bulunduğunu ifade eden Birdir, bu kapsamda hibrit bir çözüm oluşturduklarını söyledi.

HİRO'nun hem karada hem havada görev yapabildiğine işaret eden Birdir, aracı özellikle dar ve kapalı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdiklerini belirtti.

Aracın üzerindeki modemleri belli aralıklarla bırakması dolayısıyla kapalı ortamda görevini uzun süre yapabilme yeteneği kazandığını anlatan Birdir, aracı çok sayıda engel algılama sensörü ile donattıklarını bildirdi. Birdir, şöyle konuştu:

"Aracımız bu sayede 360 derece engelleri algılayıp yapay zeka algoritmaları eklenen LAPİS otopilotu sayesinde tamamen kapalı ortamı ortalayarak görev icra edebiliyor. Görev süresini uzatmak için daha çok kara modunda gitmesini tercih ediyoruz. Ancak bir engelle karşılaştığı zaman havalanarak bunu aşabiliyor. Ayrıca bir yavru dronumuz var. Bu yavru dron da kapalı ortamda daha dar alanlar varsa oralara nüfuz etmek üzere tasarlandı. Hem ana dronumuzla, hem yavru dronumuzda elektrooptik ve infrared sensörlerimiz var. Böylece karanlıkta ya da ışıklı ortamda görüntü alabiliyoruz. Derin öğrenme modelleri ile geliştirilen görüntü işleme yazılımı sayesinde nesne ve obje tespiti yapabiliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bir ürün. Kısa zamanda da testlerden geçerek kullanıma hazır hale gelmesini hedefliyoruz."

Hedef gelecek yılın ilk yarısında hazır olmak

HİRO'nun görev süresinin hibrit yapısı dolayısıyla değişkenlik gösterdiğini ifade eden Birdir, yerde bu süre uzarken hava görevlerinde sürenin biraz daha sınırlı olduğunu söyledi.

HİRO'nun kritik tasarım aşamasını tamamladıklarını bildiren Birdir, şunları kaydetti:

"Prototip ürünlerimizi ürettik. Bu prototip ürünler üzerinde test ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Tasarımda bazı iterasyonlar yapıyoruz performansını iyileştirmek üzere. Niyetimiz önümüzdeki senenin ilk 3-4 ayında göreve hazır hale gelmesi.

Dünyada farklı ürünler var hibrit görev yapabilen ama biraz daha sivil anlamda kullanılan, askeri olmayan ürünler. HİRO'yu askeri anlamda kullanılabilmek için geliştirdik. O yüzden dünyada bu alandaki birkaç üründen biri olacak diye düşünebiliriz."

Tüm sistem 1 kilogramdan hafif

Tansel Nuran Birdir, HİRO'da yer alan büyük dronun en geniş uzunluğunun 28 santimetre, "yavru dronun" boyutunun ise 10-15 santimetre, ağırlığının 100-150 gram ile sınırlı olduğunu bildirdi.

HİRO'nun tüm ağırlığının modemlerle birlikte 1 kilogramdan az olacağına işaret eden Birdir, ürünün sahip olduğu tüm bu özelliklerle hem açık alanda hem de kapalı ortamda görev icra edebileceğini vurguladı.

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