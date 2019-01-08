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Savunmasını beğenmediği avukata 'Akıl hastanesine yatırılması' kararı veren mahkeme heyeti hakkındaki reddi hâkim talebi kabul edildi

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"Muhittin Köylüoğlu nezdinde bütün avukatlara yapılmaya çalışılan baskıya karşı itirazlarımız kabul edilmiş bu ayıptan dönülmüştür"
Savunmasını beğenmediği avukata 'Akıl hastanesine yatırılması' kararı veren mahkeme heyeti hakkındaki reddi hâkim talebi kabul edildi

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin savunmasını beğenmediği avukat Muhittin Köylüoğlu hakkında verdiği "Zorla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılması" kararı üst mahkeme tarafından bozuldu. Köylüoğlu’nun reddi hâkim talebi de kabul edildi.

İstanbul Adliyesi girişinde arama yapmak isteyen özel güvenlik görevlileriyle tartıştığı için avukat Muhittin Köylüoğlu hakkında “Hakaret” ve “Özel güvenlik görevlilerine mukavemet” suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Köylüoğlu, “Yargılanmamın esas nedeni benim mesleki anlayışım. Hâkim ve savcıların odaları arandı. Ketıllarına el konuldu. Hâkim kararı olmadan arama ve el koyma kararına tek bir hâkim tepki vermedi. Kendi mesleki onurlarını korumadılar” diye konuştu. Mahkeme heyeti, savunması kesilen ve duruşma salonundan atılan Köylüoğlu’nun “Meslektaşlarını aşağılayarak kendi mesleki konumunu ve rüçhaniyetini ortaya koymaya çalıştığını bu yaklaşımın sağlıklı bir ruh halini yansıtmadığını” öne sürdü. "Avukatlık hakları konusunda takıntı seviyesinde hassasiyet" gösterdiği iddia edilen Köylüoğlu’nun savunmasında “paranoid ve şizofreni rahatsızlığını çağrıştıran durumlar olduğu” öne sürülerek "Zorla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına" karar verildi.

Reddi hâkim kararı

Karara itiraz eden avukatlar, reddi hâkim talebinde bulundu. Dosya incelenmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, reddi hâkim talebini kabul ederek, Köylüoğlu hakkındaki “3 hafta süre ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alınmasını ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi” kararını kaldırdı.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi “Meslektaşımız Av. Muhittin Köylüoğlu nezdinde bütün avukatlara yapılmaya çalışılan baskıya karşı İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak yaptığımız reddi hakim talebimiz ve itirazlarımız kabul edilmiş bu ayıptan dönülmüştür” açıklamasında bulundu.

Kaynak: T24
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