Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, yaşlı bireylerin artan sorunlarına ve sağlık hizmetlere ulaşamamalarına dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı önünde toplanıp Başbakanlığa yürüyecek

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, yaşlı bireylerin artan sorunlarına ve sağlık hizmetlere ulaşamamalarına dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı önünde toplanıp Başbakanlığa yürüyecek

“Savunmasız yaşlılarımızın sesi olmak için eyleme katılın”

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada topluma “Savunmasız yaşlılarımızın sesi olmak için eyleme katılın” çağrısı da yapıldı.

Dernek 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Sağlık Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu.