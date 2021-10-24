Savvas Kalenderidis Güney’de

Eski Yunan İstihbarat ajanı Savvas Kalenderidis’in “bir dizi konferansa katılmak üzere” Güney Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Kalenderidis’le yaptığı özel söyleşiyi “Doğu Akdeniz’de Dengeler Değişiyor” başlığıyla yayımlayan Fileleftheros, “Kıbrıs halkı Savvas Kalenderidis’i Yunan İstihbarat Teşkilatı’nda çalışırken Abdullah Öcalan ile ilişkisinden tanıyor” ifadesini kullandı.

Söyleşide Yunanistan’ın Fransa ve ABD ile yaptığı savunma anlaşmalarının Türkiye’ye güçlü bir mesaj olduğu görüşünü belirten Kalenderidis, “tarafların, uygun politikalarla işlemediği her anlaşma boş bir gömlek olarak kalabilir. Anlaşmalar imzalanması Türkiye ile ilgili sorunların çözümü anlamına gelmiyor” dedi.

Kalenderidis bölgede şekillenen yeni durumun Rum yönetiminin yararına olduğunu ancak bu yararın tamamen teorik olduğunu, pratik sonuç alınabilmesi için Rum yönetiminin ne istediğine karar vermesi gerektiğini belirterek özetle şunları ekledi:

“İki bölgeli iki toplumlu federasyon politikasına devam ediyorsa o zaman bekleyebileceğimiz tek kazanç, Kıbrıs’ın tamamını isteyen Türkiye’nin saldırganlığının bir dereceye kadar önlenmesidir. Doktrin değiştirirsek, örneğin Kıbrıs, bütün vatandaşları tam güvenlik ve haklarına saygı gösterilen eşit yaşadığı bir devlet hedefiyle Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin her türlü yabancı bağımlılığından kurtarılması doktrinini benimserse belki o zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bölgenin yeni mimarisinde bir yer arayabiliriz.”