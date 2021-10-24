  • BIST 1.479,930
  • Altın 553,18
  • Dolar 9.5897
  • Euro 11.1482
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Savvas Kalenderidis Güney’de

» »
Savvas Kalenderidis Güney’de
Savvas Kalenderidis Güney’de

Eski Yunan İstihbarat ajanı Savvas Kalenderidis’in “bir dizi konferansa katılmak üzere” Güney Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Kalenderidis’le yaptığı özel söyleşiyi “Doğu Akdeniz’de Dengeler Değişiyor” başlığıyla yayımlayan Fileleftheros, “Kıbrıs halkı Savvas Kalenderidis’i Yunan İstihbarat Teşkilatı’nda çalışırken Abdullah Öcalan ile ilişkisinden tanıyor” ifadesini kullandı.

Söyleşide Yunanistan’ın Fransa ve ABD ile yaptığı savunma anlaşmalarının Türkiye’ye güçlü bir mesaj olduğu görüşünü belirten Kalenderidis, “tarafların, uygun politikalarla işlemediği her anlaşma boş bir gömlek olarak kalabilir. Anlaşmalar imzalanması Türkiye ile ilgili sorunların çözümü anlamına gelmiyor” dedi.

Kalenderidis bölgede şekillenen yeni durumun Rum yönetiminin yararına olduğunu ancak bu yararın tamamen teorik olduğunu, pratik sonuç alınabilmesi için Rum yönetiminin ne istediğine karar vermesi gerektiğini belirterek özetle şunları ekledi:

“İki bölgeli iki toplumlu federasyon politikasına devam ediyorsa o zaman bekleyebileceğimiz tek kazanç, Kıbrıs’ın tamamını isteyen Türkiye’nin saldırganlığının bir dereceye kadar önlenmesidir. Doktrin değiştirirsek, örneğin Kıbrıs, bütün vatandaşları tam güvenlik ve haklarına saygı gösterilen eşit yaşadığı bir devlet hedefiyle Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin her türlü yabancı bağımlılığından kurtarılması doktrinini benimserse belki o zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bölgenin yeni mimarisinde bir yer arayabiliriz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis, Guterres’e Bir Mektup Daha Gönderdi24 Ekim 2021 Pazar 12:18
  • RMMO ’ya Yeşil Hat Ve Beşparmakların Eteklerine Kadar Ses Ve Görüntü Olanağı İddiası24 Ekim 2021 Pazar 12:06
  • Sahte Hızlı Test İbraz Ederek Kktc’ge Geçmek İstediler24 Ekim 2021 Pazar 11:41
  • Güney’de Bu Yıl 80 Kilometrekarelik Alan Kül Oldu24 Ekim 2021 Pazar 11:26
  • 41 Suriyeli Düzensiz Mülteci24 Ekim 2021 Pazar 11:11
  • Azeri Şüpheli Hakkında “Terör” Soruşturması23 Ekim 2021 Cumartesi 21:41
  • Limasol’da Bir Okulda Başlayan Covid 19 Bulaş Zinciri 35 Kişiye Ulaştı23 Ekim 2021 Cumartesi 21:24
  • Yunanistan Maliye Bakanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu23 Ekim 2021 Cumartesi 18:26
  • Genel Sekreter “P5’lerin Baskısı Altında”23 Ekim 2021 Cumartesi 17:39
  • Anastasiadis’e İstifa Çağrısı23 Ekim 2021 Cumartesi 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti